Как живет «вдовье село» в Тульской области после визита «Новой битвы экстрасенсов»

Кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов» (5-я серия, 23-й сезон).

Спустя два года Myslo отправился в одоевское село Стояново, чтобы узнать, смогли ли магические эксперты помочь его жителям.

По словам местных, Стояново всегда пользовалось дурной репутацией. Поговаривают, что на этой земле жила не одна ведьма, а в округе село и вовсе прозвали вдовьим.

Практически каждый житель сталкивался с чем-то необъяснимым: кто-то видел призрачные фигуры в белых платьях, кто-то — самого сатану, кто-то внезапно сбивался с пути и оказывался в соседней деревне. А затем — как кажется местным, безо всяких причин, — в деревне один за другим стали умирать мужчины.

— Когда сюда приехали молодыми, мне было 25 лет. И бабушка старая, практически древняя, сказала мне: «Ох, девчонки, зачем вы сюда приехали? Это чертова яма!» — рассказывала в выпуске телешоу жительница села Татьяна Новикова, также потерявшая мужа.



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы стоит здесь с конца XVIII века. Заброшенный храм — единственное, что осталось от усадьбы полковника Ботвиньева.

В 2023 году разбираться в паранормальных событиях в тульское село отправилось целых восемь экстрасенсов: маг-чернокнижник Влад Череватый, ясновидящая-таролог Елена Ивашина, военный психолог Вадим Шлахтер, ведьмак Марат Калугин, маг Ариэль Грант, медиум Лина Джебисашвили, черный маг Никита Платонов и ведьма Ангелина Изосимова.

Каждый магический эксперт выдвинул свою теорию. Предположения были самыми разными: от вредоносного инфразвука подземной реки до проклятья земли. Медиумы проводили магические ритуалы, читали заговоры и даже предлагали уехать из нехорошего села. Кто-то сулил жителям неминуемую гибель — настолько проклятье сильно.

В путешествии ведьм и колдунов сопровождал ведущий Илья Ларионов и лицедей Андрей Кислицын. Вместе они разыгрывали небольшой спектакль, чтобы проверить проницательность экстрасенсов. Илья делал вид, будто хочет купить в селе домик, а Андрей изображал коренного жителя Стояново.

Невероятно. Факт?



Светлана Карамова, Татьяна Новикова и Дарья Карамова, дочь Светланы.

Еще малышкой Дарья Карамова переехала вместе с семьей в Стояново. Однако долгой и счастливой жизни не вышло: на новом месте отец Дарьи стал странно себя вести, после чего «ни с того ни с сего» покончил с собой.

— Папа был добрым и отзывчивым человеком, — вспоминает Дарья. — Если бы вы только с ним пообщались! Он был весельчаком и повеситься никак не мог — из-за чего?!

На этом беды не закончились. Следом за отцом Дарья потеряла дядю, родного брата матери.

— Мама привезла его сюда из Москвы, чтобы он пришел в себя после развода, — продолжает женщина. — Стал сохнуть, сохнуть… Умирал страшно. Только потом выяснилось, что у него в легких была опухоль. Но при жизни ни одно УЗИ этого не показало — сколько мы по больницам ни мотались…

Под тем диваном, на котором он умирал, я нашла длинный гвоздь, вбитый в пол. Такими гробы заколачивают…

С возрастом вера в паранормальное только крепла. Когда у Дарьи родился первенец (мальчик), она решила действовать:

— В мае 2023 года я написала в шоу «Битва экстрасенсов», — продолжает Дарья Карамова. — Редакторы откликнулись буквально через неделю, а уже в августе приехали снимать. В первый день они снимали общие планы деревни, а через неделю приехали уже сами экстрасенсы. Съемки начались в 9 часов утра и закончились к 6 часам утра следующего дня.



Героини материала вместе с односельчанкой Светланой Шейниковой (вторая слева). Кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов» (5-я серия, 23-й сезон).

Редакторы шоу предложили Дарье позвать на съемки односельчан, также столкнувшихся с мистикой. Многие отказались, но не Татьяна Новикова. Женщина уверена: проклятье реально, а некоторые экстрасенсы и впрямь обладают потусторонними силами.

— Было паранормальное, было! — утверждает Татьяна Новикова. — И я видела, и все видели. И правильно сказал Влад [Череватый]: «Веселая у вас тут деревенька!» И Ангелина [Изосимова] говорила, что земля эта испокон веков принадлежала колдовкам и знахарям.



По словам Дарьи, первой о ее беременности узнала и рассказала именно Ангелина Изосимова. Кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов» (5-я серия, 23-й сезон).

Женщины твердят в один голос: заранее никто из команды шоу не расспрашивал ни про село, ни про судьбы участников.

— Мы не актеры! — говорит Татьяна. — А заплатили нам десять рублей, когда составляли договоры для участия.

— Незадолго до съемок я узнала о том, что снова в положении, — рассказывает Дарья. — Решила маме не говорить и в больницу не обращаться. Проверю, кто почувствует это, а кто — нет.

Ангелина [Изосимова] сразу сказала, что у меня будет сын. Хотя никто еще об этом не знал!

Любимчиками публики стали Ангелина Изосимова, Влад Череватый и Лина Джебисашвили. Как думают сами участницы, именно эти экстрасенсы и помогли селу.

— Я продолжаю общение с Ангелиной, Владом и Ариэлем Грантом, — говорит Дарья. — Они не требуют платы за свои советы, просто иногда спрашивают, как у меня дела, все ли в порядке. И я могу спросить у них что угодно — они всегда ответят.



Ясновидящая-таролог Елена Ивашина (крайняя справа) полчаса читала заговоры над проклятым камнем, чтобы закрыть портал. Кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов» (5-я серия, 23-й сезон).



Однако в ее версию стояновцы не поверили. Как оказалось, год назад этот камень закопали сами жители, чтобы избавиться от глубокой ямы, мешавшей проезду авто.

— Были и обыкновенные шарлатаны, — продолжает Татьяна Новикова. — Марат Калугин — тьфу на него три раза! И Никита Платонов — хлопнул кнутом и рванул в лес…

— Мы его час сорок под дождем искали, уже думали полицию вызывать! — добавляет Дарья. — Мы и падали там на съемках, у мамы вообще ноги больные…

— Я Лине Джебисашвили обязана жизнью,

— улыбается Татьяна. — После съемок она меня еще полтора месяца мучила, чтобы я уволилась, иначе работа и мое безумное хозяйство свели бы меня в могилу!

Охота на ведьм

— Ну на фиг всю эту фигню! — участник шоу, пожелавший остаться анонимным, говорил о съемках неохотно. — Никто тут у нас повально не умирает. Люди разные, каждый ситуацию воспринимает по-своему. Так что наговорили эти экстрасенсы…

Это же шоу! Конечно, тут все не по-настоящему.

Единственный, кто, по моему мнению, правда что-то умеет, это Влад Череватый. В личной беседе я спросил у него то, что посторонний человек просто не мог знать, — хотел проверить его. Ответил он мне так, как было на самом деле. Я был шокирован!

Никто никому никаких денег не платил.

И участвовать никто никого не заставлял — все по добровольному согласию. Редакторы шоу ничего у нас про место или жителей не спрашивали, экстрасенсы тоже.

Во время съемок Ангелина Изосимова привела сельчан на могилу женщины, которая, по ее мнению, тоже была ведьмой.



Кадр из шоу (5-я серия, 23-й сезон).

Колдовскому обряду на могиле ни родственники почившей, ни жители села, мягко говоря, не обрадовались.

— Этот момент сильно зацепил людей, многие до сих пор не могут успокоиться, — признается анонимный участник передачи. — Родственники женщины, которую назвали ведьмой, косо смотрели на участников обряда, хотели даже в суд подать за осквернение могилы.

Сам-то я только потом понял, что нехорошо получилось, а тогда времени обдумать происходящее просто не было: съемки шли с раннего утра и до поздней ночи.

Соседи говорили, что мы опозорились сами и опозорили село на всю страну. И уехать отсюда не уедешь… В городе все это затерялось бы, а тут всего две улицы, все про всех всё знают. Только улеглось, тьфу-тьфу, господи!

По мнению мужчины, съемки шоу принесли селу больше вреда, чем пользы.

— Я прожила тут 30 с лишним лет и за все это время ни разу не замечала чего-то паранормального, — говорит жительница села Стояново, тоже пожелавшая остаться неизвестной. — Деревня у нас глуховатая: захочешь дом продать — он тут никому и не нужен. Так что я думаю, что больше выпендриваются люди: за это же деньги платят…

Myslo уже рассказывал о другой участнице шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — Марине Николаевой из деревни Березовки. Колдуны и ведьмы избавили семью Марины от паранормальных бед, однако участие в шоу принесло еще и хейт со стороны фанатов передачи. Подробнее читайте в нашем материале.