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«Золотая пчела 16»: в Туле показали лучшие плакаты российских и зарубежных дизайнеров
Фото Алексея Пирязева.

«Золотая пчела 16»: в Туле показали лучшие плакаты российских и зарубежных дизайнеров

Вернисаж всемирной выставки графического дизайна состоялся вечером 27 июня в Доме Крафта.

ТИАМ — давний партнер «Золотой пчелы»: избранные работы биеннале представляются в музее уже в третий раз. 

В этом году 16-я «пчела» показала 150 плакатов родом со всего света: из Австралии, Бразилии, Швейцарии, Японии и России и других стран.

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Среди финалистов есть работы и тульского дизайнера — Алексея Домбровского. Плакаты, созданные для ТИАМ, вошли в список лучших в номинации «Время кириллицы». За них туляк получил поощрительную премию Родченко.

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Всего конкурсных номинаций 16 — они посвящены юбилеям бессмертных титанов науки и искусства, религии, кириллице, глобальным проблемам и художественному языку плакатов. В каждой из них Международное жюри определяет одного-двух «Победителей», которых награждают дипломом «Глобальная премия Golden Bee Award». Кроме того жюри присуждает несколько поощрительных премий.

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Плакаты Сони Ким созданы для спектакля «Комната Адлера», главный герой которого страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Гран-при конкурса завоевала москвичка Соня Ким — самая молодая победительница «Золотой пчелы» и третий дизайнер из России, удостоенный этой награды.

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Работа американского дизайнера Дэниела Уорнера в номинации «Пушкин 225».

— Биеннале «Золотая пчела» появилась на свет в 1992 году, благодаря несчастному случаю, ставшему счастливым, — рассказывает Сергей Серов, куратор биеннале. — Довольно быстро «Золотая пчела» завоевала международное признание, став самым крупным в мире смотром плаката по количеству участников.

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— Последние две биеннале, проходящие в крайне неблагоприятных обстоятельствах, заметно просели по этому показателю, продолжает Сергей Иванович. — Но, тем не менее, сохраняют статус международных выставок.

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Работы в номинации «Аллилуйя» и «Степанова 130».

В теории стать участником биеннале может кто угодно. Но, как говорит сам Сергей Серов, «шансов пройти отбор у „кого угодно“ немного»:

— Отборочный комитет оставляет обычно меньше 10% от поступающих работ, как правило, от профессиональных дизайнеров со всего света.

Более чем из тысячи финалистов лауреатов выбирает Международное жюри. На «Золотой пчеле 16» оно состояло из звезд мирового дизайна из 16 стран: от Аргентины до Японии. Жюри работало онлайн, а работы были анонимными — обозначены порядковыми номерами.

Церемония награждения лауреатов состоялась 16 сентября 2024 года в Государственной Третьяковской галерее. На нее специально приехал председатель жюри — Хельмут Лангер (Германия).

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— Плакат и искусство поменялись местами, — говорит куратор биеннале. — Плакат обязан своим рождением в конце ХIХ — начале ХХ века изобразительному искусству. Потом пути искусства и плаката разошлись.

Сегодня современное визуальное искусство сознательно стремится к концептуальности своих произведений, зачастую пренебрегая самой визуальностью, в ущерб пластическим ценностям. А плакат, освободившись от информационной функции, перешедшей к более быстрым электронным СМИ, расцвел необыкновенной красотой, приобрел подлинную глубину, стал лабораторией пластического языка современности, лидером визуальный культуры.

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сегодня, в 16:41 −1
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ТулаТИАМДом Крафта
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