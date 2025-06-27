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В Тульской области рассматривают вопрос об установке модульных укрытий
Фото мэрии Белгорода.

В Тульской области рассматривают вопрос об установке модульных укрытий

Решение еще не принято.

Региональное правительство изучает вопрос необходимости установки таких сооружений. Аналогичные сейчас устанавливают в приграничных регионах страны.

Как стало известно Myslo, министерство регбезопасности запросило у муниципалитетов потребность в таких укрытиях: адресный перечень, количество. В настоящий момент региональное правительство анализирует ответы от местных властей.

Сегодня ряд тульских СМИ опубликовали новости о том, что в регионе «установят мобильные укрытия». Пока эту информацию правдивой назвать нельзя. Но то, что вопрос изучался - это действительно так.

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Автор:
вчера, в 20:38 −7
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