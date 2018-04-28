мастер- классный марафон: Мир, труд, май
Международный день солидарности трудящихся был одним из самых любимых праздников в советское время. В его честь Тульский областной краеведческий музей проводит «трудовой» марафон для всех желающих. Посетители смогут принять участие сразу в трёх тематических мастер-классах:
- 12:00 — «Мир». Самым известным на планете символом мира является белый голубь. Участникам мастер-класса будет предложено изготовить традиционным бесшитьевым методом белую птицу, и познакомиться с традициями бытования этой игрушки.
- 13:30 — «Труд». Одной из первых и самых приятных форм труда являлось изготовление бесшитьевых кукол. Это хорошо развивало мелкую моторику и готовило к таким серьезным «взрослым» занятиям, как прядение или ткачество. В ходе мастер-класса участники сами сделают самую простую игровую куколку — кувадку.
- 15:00 — «Май». Самым радостным и красивым проявлением этого месяца, безусловно, является цветение множества растений. Участники изготовят украшение из фетра в форме одного из самых красивых и романтических весенних цветов — ландыша.
Требуется предварительная запись по тел. 30−79−75
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
1 мая 2018, вторник
12:00
1 мая 2018, вторник
13:30
1 мая 2018, вторник
15:00