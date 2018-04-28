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мастер- классный марафон: Мир, труд, май

мастер- классный марафон: Мир, труд, май

Международный день солидарности трудящихся был одним из самых любимых праздников в советское время. В его честь Тульский областной краеведческий музей проводит «трудовой» марафон для всех желающих. Посетители смогут принять участие сразу в трёх тематических мастер-классах:

  • 12:00 — «Мир». Самым известным на планете символом мира является белый голубь. Участникам мастер-класса будет предложено изготовить традиционным бесшитьевым методом белую птицу, и познакомиться с традициями бытования этой игрушки.
  • 13:30 — «Труд». Одной из первых и самых приятных форм труда являлось изготовление бесшитьевых кукол. Это хорошо развивало мелкую моторику и готовило к таким серьезным «взрослым» занятиям, как прядение или ткачество. В ходе мастер-класса участники сами сделают самую простую игровую куколку — кувадку.
  • 15:00 — «Май». Самым радостным и красивым проявлением этого месяца, безусловно, является цветение множества растений. Участники изготовят украшение из фетра в форме одного из самых красивых и романтических весенних цветов — ландыша.


Требуется предварительная запись по тел. 30−79−75


Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
1 мая 2018, вторник
12:00
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1 мая 2018, вторник
13:30
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1 мая 2018, вторник
15:00
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