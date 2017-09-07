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Тульский генерал – губернатор Евстафий Евстафьевич Штаден

Тульский генерал – губернатор Евстафий Евстафьевич Штаден

Евстафий Евстафьевич фон Штаден, из лифляндских дворян, родился в старинном городе Дерпте 12 сентября 1774 года. В молодые годы поступил на службу в артиллерию, во 2-й канонерский полк, и первый офицерский чин штык-юнкера получил 26 августа 1793 года. Очень ревностно относился к своим служебным обязанностям и неоднократно получал в виде награды, то есть вне очереди, чины. 22 февраля 1805 года Евстафий Евстафьевич Штаден стал майором. В первой войне с Наполеоном он находился в Австрии. Храбро сражался и всегда служил примером для подчинённых. 20 ноября того же года отличился в сражении под Аустерлицем и получил свою первую боевую награду – орден Св. Владимира 4-й степени с бантом.

После войны был начальником артиллерии 1-го корпуса. 6 апреля 1817 года назначен командиром Тульского оружейного завода, а 7 апреля 1824 года получил должность инспектора над всеми оружейными заводами. 1 января 1826 г. пожалован в генерал-лейтенанты. 23 мая 1831 года Евстафий Евстафьевич фон Штаден стал тульским военным губернатором с управлением гражданской частью.

Историк-краевед И. Ф. Афремов отмечал: «Штаден, как начальник, с образованием ума и сердца, соединял в особе своей прямодушие и ласковое обхождение, которыми он снискал в Туле общую любовь и искреннее уважение, а как примерный начальник оружейного производства заслужил бессмертную славу в целом государстве».

 На лекции, приуроченной ко Дню города, вы подробно познакомитесь с жизнью и деятельностью Евстафия Евстафьевича фон Штадена. Мероприятие будет сопровождаться иллюстративным материалом.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
10 сентября 2017, воскресенье
14:00
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