Концерт-экскурсия расскажет эпизоды из жизни некоторых выдающихся людей, чьи имена находились в неразрывной связи с домом Дворянского Собрания.

Стены Дворянского Собрания стали свидетелями визитов многих великих людей. В разные годы в доме Дворянского Собрания бывали император Николай II, писатели и поэты Лев Толстой, Иван Тургенев, Алексей Хомяков, Владимир Маяковский, Николай Асеев, актеры и музыканты Медея и Николай Фигнер, Леонид Собинов, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Леонид Утесов и многие другие.

Концерт-экскурсия «Знаменитые люди в Дворянском Собрании» знакомит зрителей с подробностями из жизни некоторых выдающихся людей, чьи имена находились в неразрывной связи с домом Дворянского Собрания. В программе принимают участие артисты филармонии, а у каждого зрителя есть шанс выиграть в викторине небольшой памятный приз от дома Дворянского Собрания.

Цена билета: 200 Р.