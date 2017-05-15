Весенняя рапсодия

Весна — время любви и ожидания счастья. Каждый год с началом марта пробуждается природа. Человек — ее часть, и он не может не чувствовать это мощное и волнующее движение жизни. В наши сердца вместе с весной входят радость, красота и музыка…

Жаль, что весна, которую мы ждем так долго, проходит слишком быстро. Надолго сохранить весеннее настроение вам помогут солистки Тульской областной филармонии. В новой программе абонемента «Bella voce 2» музыку весны исполняют только женщины.

В программе: фрагменты опер, оперетт и вокальные сочинения Ж. Массне, Дж. Россини, Ф. Легара, А. Гурилева, А. Варламова, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова, М. Слонова, Г. Гофмана, А. Эшпая, Д. Аракишвили. А также — фортепианные произведения А. П. Моцарта , П. Чайковского, Ф. Шопена, С. Рахманинова.

Исполнители:

Татьяна Демина (сопрано);

Светлана Шпагина (лирико-колоратурное сопрано);

Диана Прилукова (меццо-сопрано);

Галина Волкова (фортепиано).

Концертмейстеры — Татьяна Угримова и Марина Воронина.

Цена билета: 350−450 Р.