афиша
афиша
Регистрация
Весенняя рапсодия

Весенняя рапсодия

Весна — время любви и ожидания счастья. Каждый год с началом марта пробуждается природа. Человек — ее часть, и он не может не чувствовать это мощное и волнующее движение жизни. В наши сердца вместе с весной входят радость, красота и музыка…

Жаль, что весна, которую мы ждем так долго, проходит слишком быстро. Надолго сохранить весеннее настроение вам помогут солистки Тульской областной филармонии. В новой программе абонемента «Bella voce 2» музыку весны исполняют только женщины.

В программе: фрагменты опер, оперетт и вокальные сочинения Ж. Массне, Дж. Россини, Ф. Легара, А. Гурилева, А. Варламова, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова, М. Слонова, Г. Гофмана, А. Эшпая, Д. Аракишвили. А также — фортепианные произведения А. П. Моцарта, П. Чайковского, Ф. Шопена, С. Рахманинова.

Исполнители:

  • Татьяна Демина (сопрано);
  • Светлана Шпагина (лирико-колоратурное сопрано);
  • Диана Прилукова (меццо-сопрано);
  • Галина Волкова (фортепиано).

Концертмейстеры — Татьяна Угримова и Марина Воронина.

Цена билета: 350−450 Р.

 

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
23 мая 2017, вторник
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.