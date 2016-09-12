В Туле играет гармонь

На концерте выступит ансамбль гармонистов «Озорные переборы» Городского концертного зала Тулы.

Данному коллективу уже более 30 лет. Ансамбль отмечен Почетными грамотами управления культуры администрации города Тулы и администрации города и области. Они неоднократно выезжали в Москву для участия в любимой народной программе «Поле чудес». На выступлениях этого коллектива зрители отмечают их яркость, оригинальность, задор, профессионализм. Концерты с участием ансамбля «Озорные переборы» — это всегда праздник и для посетителей, и для сотрудников Мемориального музея Н. И. Белобородова !

Вход свободный.