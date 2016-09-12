В Туле играет гармонь
На концерте выступит ансамбль гармонистов «Озорные переборы» Городского концертного зала Тулы.
Данному коллективу уже более 30 лет. Ансамбль отмечен Почетными грамотами управления культуры администрации города Тулы и администрации города и области. Они неоднократно выезжали в Москву для участия в любимой народной программе «Поле чудес». На выступлениях этого коллектива зрители отмечают их яркость, оригинальность, задор, профессионализм. Концерты с участием ансамбля «Озорные переборы» — это всегда праздник и для посетителей, и для сотрудников Мемориального музея
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
9 сентября 2017, суббота
11:00