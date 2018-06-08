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«Среднерусская возвышенность»: «Доктор Ватсон»

«Среднерусская возвышенность»: «Доктор Ватсон»

На площадке фестиваля «Среднерусская возвышенность» выступит группа ретро-поп-группа «Доктор Ватсон». Репертуар группы состоит из попурри на популярные песни прошлых лет, а также оригинальные песни различных авторов и кавер-версии популярных иностранных песен — «Yellow River», «The House of the Rising Sun», «Girl», «Baby, You Can Drive My Car», «Venus» и другие.

Почти в каждом попурри кто-то из солистов исполняет свою «выходную партию», где может показать свои вокальные данные, пластику, характер. Стройное многоголосное звучание квартета придает особую неповторимую краску композициям.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
22 июля 2018, воскресенье
15:00
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