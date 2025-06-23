Команда «Прыг!» и премии вкусняшками: как собаки-спасатели сдают профессиональные экзамены

Фото Алексея Пирязева

У четвероногих сотрудников МЧС аттестация не проще, чем у людей. Строгое жюри оценивает идеальное послушание и способность найти человека в лесу и под завалами.

На базе Тульского спасательного центра прошла аттестация собак—сотрудников МЧС со всей России. Мероприятие по сложности можно сравнить с ЕГЭ: строгая комиссия, непростые задания и никаких подсказок — собаки должны понимать кинолога с полуслова, за каждые дополнительные команды вычитают баллы.

Профессиональные экзамены собаки-спасатели сдают раз в два года. Если четвероногие не справятся с упражнениями, их не допустят к службе, а значит, без работы останется и кинолог.

Так что напряжение царит нешуточное. За хвостатых переживают и люди, и собаки. Четвероногие коллеги не сводят глаз с тех, кто сдает экзамен, суетятся, нервно виляют хвостом и даже дают подсказки лаем!

Экзамен проходит в три этапа. Два из них — задания по поиску «пострадавших» в лесу и в техногенном завале. Еще один — проверка послушания и ловкости, которая включает в себя выполнение команд, заданий на выдержку и прохождение снарядов.

Потрудиться псам приходится как следует. Они не должны отвлекаться от выполнения заданий, когда подходят посторонние, проявить терпение, в течение 5 минут находиться на одном месте в положении лежа и даже различать команды «Направо!» и «Налево!».

Елена Колпакова, начальник группы кинологического обеспечения центра «Лидер»:

— Кажется, что это все игра, но на самом деле все упражнения важны. Собаки должны слушаться кинолога беспрекословно. В реальных условиях спасательных работ собаками иногда приходится управлять на расстоянии. Человек может пройти не везде, у животных больше возможностей. Например, пострадавший может находиться за скалой. Собаке-спасателю можно указать сторону передвижения, дать команду «Прыг!», чтобы она добралась до труднодоступной зоны и, если там находится человек, облаяла его.

В качестве примера я привела работы в горах. В нашей местности это тоже применимо. Собаки-спасатели часто помогают в поиске заблудившихся в лесу грибников. Благодаря такой работе удалось сохранить много жизней.

В МЧС служат собаки разных пород: овчарки, лабрадоры, золотистые ретриверы, бордер-колли и даже дворняжки. И у каждой — свои особенности.

— Бордер-колли, например, по сообразительности и обучаемости занимают первую строчку. Они умные, но при обучении важно научить ее концентрироваться на конкретной задаче, а не зацикливаться на человеке. Для поисковой работы собака должна быть самостоятельной, уметь принимать решения.

Лабрадоры — более активные. У них часто бывают сложности с тем, чтобы усидеть на месте. Они слишком дружелюбные, и им трудно не сорваться с места, чтобы побежать обниматься с людьми. Но они прекрасны в поисках.

Задача кинолога — обучить животное, учитывая все особенности породы.

Максимальный балл на экзамене — 55, для прохождения аттестации достаточно 30. Но кинологи переживают за каждый снятый балл, все они хотят, чтобы их пушистые коллеги были отличниками.

Валентина Смирнова, специалист гражданской обороны, работает в паре с бордер-колли Дебби:

— В МЧС я пришла вслед за мужем. Он обучал лабрадора, мне было интересно ему помогать, и в итоге так затянуло, что я сменила работу в сфере продаж на службу.

Дебби шесть лет, она обучена минно-розыскным работам. Это не первая моя служебная собака.

Тренировки с собаками проходят каждый день. Расписание плотное: утром — поиск, после обеда — «послушка». Но в него порой вносим коррективы. Например, Дебби поиск дается сложнее, потому что она осторожная, а иногда даже ведет себя как трусиха, так что отработке поиска уделяем больше времени.

Обучать собаку с нуля — настоящее удовольствие! Эти животные делают все на инстинктах, поэтому они выполнят все, чему вы их научите. Только представьте: вы берете щенка, который ничего не умеет, а потом видите, как эта повзрослевшая собака бежит к человеку в техногенном завале, обозначает его голосом. Это такой пик эмоций!

Бывают, конечно, и огорчения, когда что-то не удается, но я не применяю жестких методов воспитания. Собака — животное, которое отдает себя человеку полностью, поэтому к ней нужно относиться с уважением. Можно сердиться, показывать свое недовольство, но бить ее нельзя!

Также я против электроошейников, шокеров, которые иногда применяют хозяева, это ведет только к большей агрессии. Дрессировать нужно на лайте, с хорошим настроением. Если вы обижены, огорчены или злитесь, тренировку лучше отменить. Собака все почувствует, разнервничается, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Дебби — не просто коллега, она друг нашей семьи. К сожалению, в будни она живет в служебном вольере, но мы забираем ее в отпуск. Она резвится с нашими двумя детьми, приносят мячики и играет с палками. Дебби — отличная нянька, и дети от нее в восторге!

В этом году туляков, сдающих экзамены со своими собаками, было двое. Всего же в системе работает четыре тандема.

Эльмар Ибрагимов, командир отделения поисков пострадавших, работает в паре с лабрадором Ракетой:

— В МЧС я служу 15 лет, а с Ракетой мы вместе почти пять лет. Профессию кинолога я не выбирал, на эту должность меня поставили. Впрочем, я был рад, потому что собак люблю с детства.

Ракета — мой рабочий инструмент. На мой взгляд, служебным собакам не нужно много ласки и любви, чтобы не портить их отношение к работе.

Работа у Ракеты серьезная, мы выезжаем на поиски вместе с волонтерами из «ЛизыАлерт». Ищем бабушек, дедушек, грибников. Собака в этом очень помогает, ее нос способен почувствовать человека на расстоянии 50 метров, в то время как люди даже в трех метрах не могут ничего разглядеть в лесу.

Лично Ракета нашел четверых, это не так много, но, думаю, всё еще впереди. Мы много тренируемся, так что навыки будут только расти. Собака получает премию вкусностями за выполнение заданий, так что с мотивацией всё в порядке.

Игорь Зайцев, командир отделения поиска пострадавших с лабрадором Марго:

— С Марго мы работаем три с половиной года. Я обучал ее со щенячества. Конечно, было много проблем, но так происходит с каждым животным, это нормальный процесс.

Марго хорошо выполняет команды, но она немного стеснительна, и эту проблему мы прорабатываем каждый день. С утра до вечера на смене мы плотно занимаемся. Применяю только ласку — с девочками по-другому нельзя!

У нас с Марго рабочие отношения, она живет в вольере на службе. Но беру ее в отпуск, чтобы она не скучала без меня. Три с половиной года — молодой возраст для служебной собаки, у нее только прошла вторая аттестация. На настоящих заданиях она пока не была, но все впереди!