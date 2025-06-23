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Запускаем фотоконкурс «Детские радости лета»

Запускаем фотоконкурс «Детские радости лета»

Лето — это время, когда дети могут свободно наслаждаться игрой на свежем воздухе, купанием в теплых водоемах и новыми приключениями. Мы приглашаем вас принять участие в нашем фотоконкурсе «Детские радости лета»! 

Загружайте свои фото сюда

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

 1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

 2 Принимаются снимки только хорошего качества.
 3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
 4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
 5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
 6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
 7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 23 июня по 9 июля.
Голосование продлится до 11 июля.

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Автор:
вчера, в 09:33 0

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