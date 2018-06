Московская инди-группа представит на концерте свой новый мини-альбом. Релиз под названием Melpomene посвящен человеческой драме.

Любовная «Яд» — про вечную связку зависимостей от человека и зависимостей человека.

Психоделическая «Друг» — ответ на вопрос, заданный певицей Шэр в волшебные восьмидесятые: Do you believe in life after love?

Перламутр — это воспоминания ангелов о прошлых жизнях, сбивчивые показания небесных существ о земном опыте.

«Мельпомена» целиком — гимн богине трагедии и покровительнице театра.



Твои комплексы, твои проблемы, твои разбитые колени — двум девочкам и одному мальчику есть до всего этого дело. В конце-концов, что у нас есть, кроме этих маленьких трагедий? Sewage Sour сравнили вкус слез обиды, разбитого сердца и банального отчаяния — и зовут вас на дегустацию соли.

