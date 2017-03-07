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7раса

7раса

Ветераны рока, которые никогда не жмут на тормоза, — группа «7Раса» — отпразднует свой юбилей, 20 лет, большим туром. Команда порадует поклонников незабываемым шоу с самыми громкими боевиками.

Творчество московского квартета по праву признано классикой российской альтернативы. Несмотря на то, что пик увлечения альтернативной музыкой в России был более 10 лет назад, «7Раса» продолжает собирать большие залы, оставаясь одним из самых уважаемых рок-коллективов страны.

За свою историю «7Раса» выпустили 13 релизов, включая 3 DVD и 3 макси-сингла. Их первые четыре альбома давно забронировали себе уютное место в фонде классики русской альтернативы, а такие треки, как «Вечное лето», «Чёрная весна», «Качели», «Куклы становятся старше» и другие разлетелись на цитаты, известные даже далёким от рока людям. За группой закрепилась репутация «чести и совести русской альтернативной музыки» благодаря выверенным аранжировкам и глубокой лирике затрагивающей большой спектр от социальных до философско-духовных тем.

Билеты от 600 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
29 апреля 2017, суббота
19:00
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