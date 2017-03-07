Ветераны рока, которые никогда не жмут на тормоза, — группа «7Раса» — отпразднует свой юбилей, 20 лет, большим туром. Команда порадует поклонников незабываемым шоу с самыми громкими боевиками.

Творчество московского квартета по праву признано классикой российской альтернативы. Несмотря на то, что пик увлечения альтернативной музыкой в России был более 10 лет назад, «7Раса» продолжает собирать большие залы, оставаясь одним из самых уважаемых рок-коллективов страны.

За свою историю «7Раса» выпустили 13 релизов, включая 3 DVD и 3 макси-сингла. Их первые четыре альбома давно забронировали себе уютное место в фонде классики русской альтернативы, а такие треки, как «Вечное лето», «Чёрная весна», «Качели», «Куклы становятся старше» и другие разлетелись на цитаты, известные даже далёким от рока людям. За группой закрепилась репутация «чести и совести русской альтернативной музыки» благодаря выверенным аранжировкам и глубокой лирике затрагивающей большой спектр от социальных до философско-духовных тем.

Билеты от 600 Р.