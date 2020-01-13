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28 марта в ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит культовая гранж-группа 7РАСА. Музыканты представят программу «Лучшее и новое»!



Этих ребят одинаково хорошо встречают в любой точке нашей страны. 7Раса — совокупность лучшего, что есть в отечественном гранже. Их песни знают от мала до велика, их тексты давно разлетелись на цитаты…



Концерты коллектива — это отличный звук, бешеная энергетика и сумасшедший драйв! В программе конечно же прозвучат такие хиты как «вечное лето», «ты или я», «куклы становятся старше», «рост», «любовь, сбивающая с ног» и другие боевики. Помимо этого 7Раса впервые презентует песни с нового альбома.





В этом году, спустя семь лет, собрав весь свой опыт, 7Раса выпустит долгожданный новый седьмой альбом. Поскольку цифра 7 имеет важное значение для группы (год её основания, кстати, тоже 1997-ой), он будет необычным и будет состоять из двух частей, «весенней» и «осенней». Каждая из них будет также включать в себя 7 треков.



Этот концерт — уникальный шанс для тульских слушателей одними из первых услышать 7 «весенних» песен с нового альбома, а так же хорошенько оторваться под любимые хиты!