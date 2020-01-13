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7РАСА

7РАСА

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату денежных средств поступит вам по эл. почте.

28 марта в ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 выступит культовая гранж-группа 7РАСА. Музыканты представят программу «Лучшее и новое»!

Этих ребят одинаково хорошо встречают в любой точке нашей страны. 7Раса — совокупность лучшего, что есть в отечественном гранже. Их песни знают от мала до велика, их тексты давно разлетелись на цитаты…

Концерты коллектива — это отличный звук, бешеная энергетика и сумасшедший драйв! В программе конечно же прозвучат такие хиты как «вечное лето», «ты или я», «куклы становятся старше», «рост», «любовь, сбивающая с ног» и другие боевики. Помимо этого 7Раса впервые презентует песни с нового альбома.



В этом году, спустя семь лет, собрав весь свой опыт, 7Раса выпустит долгожданный новый седьмой альбом. Поскольку цифра 7 имеет важное значение для группы (год её основания, кстати, тоже 1997-ой), он будет необычным и будет состоять из двух частей, «весенней» и «осенней». Каждая из них будет также включать в себя 7 треков.

Этот концерт — уникальный шанс для тульских слушателей одними из первых услышать 7 «весенних» песен с нового альбома, а так же хорошенько оторваться под любимые хиты!

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
28 марта 2020, суббота
19:00
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Касса
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Игра
Купить билет
24 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Папа
Купить билет
21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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