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Пикник

Пикник

18 декабря в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит «Пикник». Туляки впервые увидят большое юбилейное стадионное шоу группы.

«Будущее ждёт нас» — само название уже указывает на то, что на концерте предполагается нечто фантастическое. Зрители, которым посчастливится оказаться на концерте, не обманутся в своих ожиданиях.

В юбилейной программе музыканты Пикника будут перемещаться не только во времени, исполняя хиты разных лет, но и в пространстве. Намечается шоу планетарного масштаба. Музыка группы заиграет новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Необычных впечатлений добавят трехмерная голограмма и, конечно, лазеры — их будет много, и они погрузят зрителей в волшебный мир фантасмагории. А поскольку будущее еще ждет, то оно преподнесет сюрпризы не только слушателям, но и самим музыкантам…

Стоимость: от 1700 руб.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула , Ленина пр-т, д.87
17 декабря 2023, воскресенье
19:00
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Касса
Костолом
14 - 20 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Одна дома
7 - 20 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Врата ада
6 - 20 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великая магия
17 декабря, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 20 декабря
Синема Стар
Елки-10
2 - 27 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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