18 декабря в манеже центрального стадиона «Арсенал» выступит «Пикник». Туляки впервые увидят большое юбилейное стадионное шоу группы.



«Будущее ждёт нас» — само название уже указывает на то, что на концерте предполагается нечто фантастическое. Зрители, которым посчастливится оказаться на концерте, не обманутся в своих ожиданиях.



В юбилейной программе музыканты Пикника будут перемещаться не только во времени, исполняя хиты разных лет, но и в пространстве. Намечается шоу планетарного масштаба. Музыка группы заиграет новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Необычных впечатлений добавят трехмерная голограмма и, конечно, лазеры — их будет много, и они погрузят зрителей в волшебный мир фантасмагории. А поскольку будущее еще ждет, то оно преподнесет сюрпризы не только слушателям, но и самим музыкантам…



Стоимость: от 1700 руб.