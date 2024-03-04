8 марта на территории «Дикой мяты» выступит группа Mesch! — проект вокалистки и автора песен родом из Владивостока Насти Мещеряковой, где вместе с еще тремя отвязными девчонками они играют бодрый инди-поп. Резиденты фестиваля «Дикая Мята».

Песни Mesch! начинают подпевать все, кто хоть раз их услышал. Посвящается всем одиночкам больших городов в поисках любви, приключений и «своих» людей. На концерте группы Mesch! готовьтесь отрываться в танцах и подпевать!

Вход свободный.