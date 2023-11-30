Квартирники в кафе «Октавы»

2, 9, 16 и 23 декабря в кафе «Октавы» пройдут квартирники.





2 декабря (19.00) — ASTIRIUM/ Rock/ Рамазан Селимов и Дмитрий Петров

Концерт группы ASTIRIUM станет отличным вечером для всех

любителей рока и истинных ценителей музыки в жанре Heavy и

Power Metal. ASTIRIUM проект очень талантливых и известных тульских

музыкантов Рамазана Селимова и Дмитрия Петрова. Вы окунетесь в

атмосферу настоящего Hard-rock с присущим стилю мелодизмом,

романтическими текстами и сложнейшими высокими вокальными

партиями. В прошлом году Рамазан представлял Тульскую область

на телепроекте «НОВАЯ ЗВЕЗДА 2022».



Диапазон его голоса — 4,5 октавы и это очень круто… В программе

квартирника новые композиции группы, а также кавера на самые

любимые хиты музыкантов, арии из мюзиклов, и, конечно,

дружеское общение.





9 декабря (19.00) — MINOR MIND /pop-rock, hip-hop



Дуэт Minor Mind дебютировали в этом году на фестивале Oktava Lab

Fest и стали его открытием. Два брата Максим и Евгений, родом из

города Узловая. Их музыка – это гармоничное переплетение поп-

мелодий с дерзкими и атмосферными элементами альтернативного

хип-хопа. Уникальное звучание, которое заставляет переживать яркие

эмоции в такт каждой ноте, окутывая неповторимой аурой

музыкального вдохновения. В каждой композиции скрыта история,

способная перенести вас в разные эмоциональные состояния, словно

музыка – это ключ к тайнам человеческой души.



На нашем квартирнике MINOR MIND впервые выступит в полном

составе рок- группы с гитарами и ритм-секцией, и исполнит свои

песни в акустическом звучании.

16 декабря (19.00)— Single Malt /alternative



Мелодичный рок, брейки и стихи – всё группа Single Malt. Победители

тульского фестиваля «Молотняк-2021». Немного панк-рока и поэзии о неадекватной юности и странных мечтаниях, размышления о смысле жизни и поиски себя в ней, о ярких чувствах и желании любви.



На квартирнике услышим новые душевные песни и проверенные

рокерские боевики группы. Споем вместе с друзьями и немного

пофитуем с гостями.





23 декабря (19.00) — River Bridge /indie



Под занавес уходящего года представим вкусный и изысканный

квартирник группы River Bridge. Инди-рок для интровертов родом из

Тулы.



River Bridge – это музыка, которая смело может стать саундреком

самого захватывающего фильма – вашей жизни. Она подобна океану,

в котором полный штиль может неожиданно смениться мощным

штормом. Элементы тяжелого рока со зловеще-блюзовыми нотками

уживаются с фанковыми вставками и гиператмосферным эмбиентом.

А глубокие тексты и эмоциональный вокал Лизы дополняют песни до

полноценной картины, словно раскрашивая их бархатными красками.

2023 год был очень плодотворным для группы. River bridge выступил

на фестивале «Дикая мята», «Улетай», «Оживший город», Oktava lab fest и

др. Выпустили новые клипы и сейчас находятся в творческом

процессе записи нового альбома, песни из которого мы услышим на

предновогоднем квартирнике.