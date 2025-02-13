В ногу со временем: зачем тульские бабушки и дедушки осваивают компьютер и почему IT-старость круче?

Фото Катерины Беловой и автора.

Заказать продукты на дом, пообщаться с одноклассниками в соцсетях, записаться на прием к врачу — то, что для нас кажется простым и привычным, для людей «серебряного» возраста может вызывать сложности.

«Мы хотим быть на одной волне с внуками!», «Важно быть продвинутыми и современными, так интереснее жить!», «Уже не представляю свою жизнь без смартфона — там столько важного и полезного!» — признались Myslo тульские пенсионеры, активные, позитивные и молодые душой. Они хотят открыть для себя мир цифровых технологий и интернета.

Бабушки и дедушки становятся частью цифрового мира, и это прекрасно! Они решились снова сесть за парты и стать учениками бесплатных курсов в Центре информационных технологий на ул. Оборонной, 114-а. Здесь их учат обращаться с компьютером и смартфоном. Как признаются сами пенсионеры, после курсов их жизнь меняется очень сильно — и в лучшую сторону! Пожилые люди активно осваивают цифровые навыки и делают это с энергией и страстью.

Вера Вячеславовна Мелехова, 69 лет:

— В наше время без новых технологий никуда. Хочется и квартплату оплатить онлайн, и сайтом «Госуслуги» активно пользоваться. К детям не особенно обратишься — этому некогда, этот занят… А с внуками хочется быть на одной волне. У меня трое внуков, они мне говорят: «Бабушка, зачем ты ходишь по магазинам? Закажи доставку — тебе все привезут домой!», «Ты столько времени и сил тратишь на походы по торговым центрам. Зайди на маркетплейс и закажи все, что тебе нужно!» Раньше я не понимала, о чем они мне говорят. Ну а теперь сама всем пользуюсь и очень довольна! Сейчас собираюсь отдохнуть в санатории, хочу купить новый спортивный костюм и кроссовки и уже точно знаю, что все буду выбирать онлайн. Главное — не надо ничего бояться. Дорогу осилит идущий.

Антонина Алексеевна Филатова, 73 года:

— Я раньше работала с компьютером, но из-за аварии — меня сбила машина — уже около пяти лет я не работаю. Компьютера у меня дома нет, но меня к этому тянет, влечет. И сегодня я подумала, что нам с мужем надо купить ноутбук!

Сейчас я общаюсь в «Одноклассниках» с друзьями детства с телефона, переписываюсь в WhatsApp. У меня двое детей и двое внуков: старшему Михаилу 19 лет, маленькому Савелию — три с половиной года. Так вот, он намного лучше меня знает, куда и зачем в телефоне надо нажимать (смеется). А у старшего внука даже речь не такая, как у нас. И мне просто необходимо подучиться, чтобы не отставать от молодого поколения.

Дети сначала моему решению удивились. Дочка звонит: «Мама, ты где?» Отвечаю: «Я еду с учебы». А когда узнали, где и чему я учусь, поддержали!

Валерий Иванович Шукалов, 78 лет:

— Моя основная цель, которой я хочу добиться с помощью этих курсов, — идти в ногу со временем, не быть белой вороной в обществе. И еще важно не утруждать других, а самому справляться с проблемами, упростить жизнь для себя и своих близких. До этого обращался то к дочери, то к зятю, то к внучкам. У меня три внучки: Даша, Настя и Тася. Они в телефоне как рыба в воде, а я получаюсь в отстающих. Хочу это исправить. Сейчас все освою и не буду для них обузой.

Снова сесть за парту мне было несложно. Тут такие хорошие учителя, девочки все так подробно и четко объясняют — всё понятно!

В учебном центре ГАУ ТО «Центр информационных технологий» начинают с азов: бабушки и дедушки изучают устройство компьютера, учатся управлять мышкой, знакомятся с клавиатурой, пробуют печатать текст, удалять файлы из корзины. Дальше — больше!

Екатерина Черенкова, консультант отдела обучения и профессионального развития в сфере информационных технологий:

— Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров проходят у нас с 2019 года, они рассчитаны на людей предпенсионного и пенсионного возраста. Это важная часть проекта «Тульское долголетие».

Приходят как те, кто уже немного умеет работать с компьютерами, так и те, кто вообще ничего про него не знает. Курс рассчитан на 10 занятий, каждое — по три часа. После знакомства с компьютером рассказываем, как искать информацию в интернете и делать это безопасно, на что нужно обращать внимание, на какие сайты переходить не следует. Рассказываем про виды мошенничества в интернете. Как работать на сайте «Госуслуги», МФЦ, как записаться к врачу, заказать лекарства, зайти на портал «Открытый регион.71» и оставить, например, жалобу. Два занятия посвящены отдельно смартфону.

У нас прекрасные ученики. Есть люди, которые, пока не скажут, сколько им лет, — ни за что не догадаешься! Прекрасно выглядят. Они активные, быстро воспринимают информацию, им интересно!

Человек «серебряного» возраста имеет круг своих интересов. И очень здорово, если его стремление к новым знаниям не погасло. Интернет откроет для них море интересного. Кто-то приготовит вкуснейший торт, рецепт которого найдет в Сети, кто-то отыщет в чатах таких же страстных любителей рыбной ловли, кто-то откроет для себя телеграм-каналы и постоянно будет в курсе мировых и региональных новостей.

Юлия Курачинова, клинический психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева:

Юлия Курачинова — Те пенсионеры, которым удалось подружиться с компьютером, понять и принять виртуальный мир, идут по жизни более уверенно и реже страдают от одиночества. Интернет позволяет найти старых друзей, и сделать это в Сети гораздо легче. А еще доказано, что пользование компьютером положительно сказывается на мыслительных процессах головного мозга и предотвращает возрастные изменения. Так что по всем параметрам IT-старость круче!

Стать слушателем курсов может любой желающий пенсионного и предпенсионного возраста. Для этого нужно позвонить по тел. 24−98−72 и оставить заявку на обучение.



Любовь Маркеева, Елена Руденко и Валентина Зимина.

Мы пообщались с тулячками, которые уже прошли курсы компьютерной грамотности. Они рассказали Myslo, как изменилась их жизнь.

Любовь Маркеева, 73 года:

— Мы прошли курсы в Финансовом университете, нас с работой на смартфоне знакомил Александр Занегин, очень хороший парень.

Елена Руденко, 64 года:

— Внуки, дети хотят, чтобы родители жили нормальной жизнью и в эту жизнь они вписывались. У нас, пенсионеров, появляются современные телефоны, с которыми нужно научиться работать. Я раньше нажимала на кнопки интуитивно, но не все могут так сориентироваться. Мы же выпускники советской школы, привыкли к тому, что нам надо объяснять. Это очень нужно нашей возрастной категории. И самое главное, что делать все надо безопасно, а этому людей нужно научить.

Наша жизнь очень изменилась. Теперь за любой информацией мы ныряем в интернет. Поиск лекарств, покупка железнодорожных билетов — мы теперь все делаем с телефона.

Валентина Зимина, 75 лет:

— Сегодня утром я установила на компьютер WhatsApp. Сама! Память на телефоне маленькая, я с ней мучаюсь, постоянно что-то чищу. И я решила WhatsApp и Телеграм перебросить на компьютер.

Сначала думаю: «Надо кого-то попросить». А потом решила: нет, сама! Все прочитала в интернете, взяла и установила!

Потом установила приложение одного известного супермаркета. А там, если выбираешь любимые категории, сразу идет повышенный кешбэк, выбираешь любимые продукты — получаешь скидку 20%. То есть сама жизнь заставляет нас осваивать новое. Нам не всегда этого хочется, не всегда под силу, но капля за каплей все осваиваем. Мы активные по жизни, и нам это необходимо.

Все три подруги есть в соцсетях и активно там общаются. Так, Валентина Витальевна нашла своих одноклассников и однокурсников.

— Нашла свою подругу, с которой сидели за одной партой все годы учебы в институте, а потом взяли и потерялись. А с моей подругой-одноклассницей мы встретились через пятьдесят лет! Нашли друг друга, списались, созвонились — и теперь встречаемся регулярно.

На вопрос о том, не возникло ли зависимости от смартфона, за которую мы так привыкли ругать молодежь, Валентина Зимина улыбается:

— Возникла! Может быть, это не зависимость, а необходимость. Обязательно просматриваю телефон два раза в день — утром и вечером. Смотрю, кто что прислал. Уже не представляю без этого своей жизни. Классная вещь, но стараюсь все же дозировать.