Heronwater
11 октября в Backstage пройдет концерт Heronwater. Этой осенью исполнитель отправится в большой сольный тур с презентацией своего дебютного альбома «Dreams Money Can Buy». Помимо нового материала, артист исполнит свои главные хиты.
В рамках Hola Hola Tour Арсений посетит 42 города, а завершат его грандиозные концерты в столицах.
Стоимость: от 899 руб.
Где и когда?
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 октября 2023, среда
19:00
24 сентября - 18 октября
26 сентября - 11 октября
19 августа - 18 октября
11 мая - 11 октября
28 сентября - 11 октября
18 октября, среда 00:00