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Heronwater

Heronwater

11 октября в Backstage пройдет концерт Heronwater. Этой осенью исполнитель отправится в большой сольный тур с презентацией своего дебютного альбома «Dreams Money Can Buy». Помимо нового материала, артист исполнит свои главные хиты. 

В рамках Hola Hola Tour Арсений посетит 42 города, а завершат его грандиозные концерты в столицах.

Стоимость: от 899 руб.

Где и когда?
Backstage club
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
11 октября 2023, среда
19:00
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