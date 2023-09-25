11 октября в Backstage пройдет концерт Heronwater. Этой осенью исполнитель отправится в большой сольный тур с презентацией своего дебютного альбома «Dreams Money Can Buy». Помимо нового материала, артист исполнит свои главные хиты.



В рамках Hola Hola Tour Арсений посетит 42 города, а завершат его грандиозные концерты в столицах.



Стоимость: от 899 руб.