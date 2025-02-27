Клинер
Премьера:
27.02.2025
Режиссер:
Мартин Кэмпбелл
Актеры:
Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рей Фирон, Руфус Джонс, Стелла Стокер, Ли Бордман, Ричард Хоуп, Акиэ Котабэ, Рича Пракаш, Мелисса Хамлер, Ребекка Беллавия, Рейчел Квок
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
Возрастные ограничения:
16+
Группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба, — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 февраля, четверг
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 февраля, пятница
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
27 февраля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
28 февраля, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
27 февраля, четверг 00:00
29 декабря - 26 февраля 2024
26 мая - 1 марта 2024
17 - 26 февраля
13 - 26 февраля
22 - 28 февраля