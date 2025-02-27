Премьера: 27.02.2025

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Актеры: Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рей Фирон, Руфус Джонс, Стелла Стокер, Ли Бордман, Ричард Хоуп, Акиэ Котабэ, Рича Пракаш, Мелисса Хамлер, Ребекка Беллавия, Рейчел Квок

Жанр: Боевик, Триллер, Драматический

Возрастные ограничения: 16+

Группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба, — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.