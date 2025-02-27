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Клинер

Клинер

Премьера:
27.02.2025
 
Режиссер:
Мартин Кэмпбелл
  
Актеры:
Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рей Фирон, Руфус Джонс, Стелла Стокер, Ли Бордман, Ричард Хоуп, Акиэ Котабэ, Рича Пракаш, Мелисса Хамлер, Ребекка Беллавия, Рейчел Квок
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба, — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.

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