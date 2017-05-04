афиша
афиша
Регистрация
Этот День Победы

Этот День Победы

В основе композиции — отрывки из художественных произведений, научно-популярных изданий тульских краеведов (в том числе о Богородицком крае), мемуары богородчан и участников освобождения города Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие состоится в Овальном зале дворца-музея, будет сопровождаться музыкой, чтением стихотворений, театрализованными зарисовками и электронной презентацией.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
5 мая 2017, пятница
12:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.