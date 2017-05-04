Этот День Победы

В основе композиции — отрывки из художественных произведений, научно-популярных изданий тульских краеведов (в том числе о Богородицком крае), мемуары богородчан и участников освобождения города Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие состоится в Овальном зале дворца-музея, будет сопровождаться музыкой, чтением стихотворений, театрализованными зарисовками и электронной презентацией.