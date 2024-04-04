Золото Рейна
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Фатих Акин
Актеры:
Эмилио Сакрая, Мона Пирзад, Илиес Мутауккиль, Согол Фагани, Энсар Албайрак, Кардо Раззази, Арман Кашани, Аджмал Шерзои, Юлия Гольдберг, Карим Гюнеш
Жанр:
Биография, Драматический, Мюзикл, Криминальный
Продолжительноcть:
138 минут
Настоящей школой для маленького Xatar'а были улицы. Повзрослев, он становится вышибалой и дилером, но однажды теряет крупную партию товара. Тогда вместе с сообщниками он похищает из инкассаторского фургона золото на 1,7 млн евро. Золото словно испаряется в воздухе, а Xatar попадает в тюрьму. И превращается в самого известного гангста-рэпера Германии.
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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