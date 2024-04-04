Золото Рейна

Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Фатих Акин

Актеры: Эмилио Сакрая, Мона Пирзад, Илиес Мутауккиль, Согол Фагани, Энсар Албайрак, Кардо Раззази, Арман Кашани, Аджмал Шерзои, Юлия Гольдберг, Карим Гюнеш

Жанр: Биография, Драматический, Мюзикл, Криминальный

Продолжительноcть: 138 минут

Настоящей школой для маленького Xatar'а были улицы. Повзрослев, он становится вышибалой и дилером, но однажды теряет крупную партию товара. Тогда вместе с сообщниками он похищает из инкассаторского фургона золото на 1,7 млн евро. Золото словно испаряется в воздухе, а Xatar попадает в тюрьму. И превращается в самого известного гангста-рэпера Германии.