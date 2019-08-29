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Жара

Жара

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.09.2019
 
Режиссер:
Дуня Лисова
  
Актеры:
Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Сергей Чирков, Магомед Муртазаалиев, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Антон Лапенко, Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
101 мин
  

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

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