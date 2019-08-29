Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 05.09.2019

Режиссер: Дуня Лисова

Актеры: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Сергей Чирков, Магомед Муртазаалиев, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Антон Лапенко, Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 101 мин

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.