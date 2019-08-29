Жара
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 05.09.2019
Режиссер:
Дуня Лисова
Актеры:
Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Сергей Чирков, Магомед Муртазаалиев, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Антон Лапенко, Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
101 мин
Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.
Сегодня
|10:05
|Алмаз Синема
|16:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|16:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
7 сентября, суббота
|10:05
|Алмаз Синема
|16:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
8 сентября, воскресенье
|10:05
|Алмаз Синема
|16:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
20:40
|Киносити
|
16:10
22:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
20:40
|Киносити
|
16:10
22:15
7 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:05
20:40
|Киносити
|
16:10
22:15
8 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
20:40
|Киносити
|
16:10
22:15
9 сентября, понедельник
|Киносити
|
16:10
22:15
10 сентября, вторник
|Киносити
|
16:10
22:15
11 сентября, среда
|Киносити
|
16:10
22:15