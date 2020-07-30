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В ожидании варваров

В ожидании варваров

Страна:
Италия, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.08.2020
 
Режиссер:
Сиро Герра
  
Актеры:
Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Гана Баярсайкан, Грета Скакки, Давид Денсик, Сэм Рид, Гарри Меллинг, Билл Милнер
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…

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Сегодня
12:30 Киносити
17:25 Киносити
22:15 Киносити
Завтра
12:30 Киносити
17:25 Киносити
22:15 Киносити
8 августа, суббота
12:30 Киносити
17:25 Киносити
22:15 Киносити
9 августа, воскресенье
12:30 Киносити
17:25 Киносити
22:15 Киносити
10 августа, понедельник
12:30 Киносити
17:25 Киносити
22:15 Киносити
11 августа, вторник
12:30 Киносити
17:25 Киносити
22:15 Киносити
12 августа, среда
12:30 Киносити
17:25 Киносити
22:15 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Путешествие в Поленово
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14 августа, пятница 10:30
Музей-заповедник В.Д. Поленова
 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
Купить билет
30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
Купить билет
9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
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