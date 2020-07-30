В ожидании варваров
Страна:
Италия, США, 2019
Премьера:
в РФ 06.08.2020
Режиссер:
Сиро Герра
Актеры:
Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Гана Баярсайкан, Грета Скакки, Давид Денсик, Сэм Рид, Гарри Меллинг, Билл Милнер
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
112 мин
До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…
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