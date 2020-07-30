В ожидании варваров

Страна: Италия, США, 2019

Премьера: в РФ 06.08.2020

Режиссер: Сиро Герра

Актеры: Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Гана Баярсайкан, Грета Скакки, Давид Денсик, Сэм Рид, Гарри Меллинг, Билл Милнер

Жанр: драма

Продолжительноcть: 112 мин

До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…