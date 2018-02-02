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Убийство священного оленя

Убийство священного оленя

Страна:
Великобритания, Ирландия, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.02.2018
 
Режиссер:
Йоргос Лантимос
  
Актеры:
Колин Фаррелл, Николь Кидман, Алисия Сильверстоун, Барри Кеоган, Рэффи Кэссиди, Билл Кэмп, Анита Фармер Бергман, Санни Сулджик
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
121 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,96
          
 

Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и получил приз за лучший сценарий в Каннах-2017.

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