Убийство священного оленя
Страна:
Великобритания, Ирландия, 2017
Премьера:
в РФ 15.02.2018
Режиссер:
Йоргос Лантимос
Актеры:
Колин Фаррелл, Николь Кидман, Алисия Сильверстоун, Барри Кеоган, Рэффи Кэссиди, Билл Кэмп, Анита Фармер Бергман, Санни Сулджик
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
121 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,96
Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и получил приз за лучший сценарий в Каннах-2017.
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