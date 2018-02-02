Убийство священного оленя

Страна: Великобритания, Ирландия, 2017

Премьера: в РФ 15.02.2018

Режиссер: Йоргос Лантимос

Актеры: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Алисия Сильверстоун, Барри Кеоган, Рэффи Кэссиди, Билл Кэмп, Анита Фармер Бергман, Санни Сулджик

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 121 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,96

Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь и получил приз за лучший сценарий в Каннах-2017.