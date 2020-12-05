афиша
афиша
Регистрация
Творцы снов

Творцы снов

Страна:
Дания, 2020
 
Премьера:
в РФ 10.12.2020
 
Режиссер:
Ким Хаген Йенсен, Зинк Зинк
  
Актеры:
Расмус Ботофт, Мартин Бух, Миа Лердам, Каролин Ведель, Дитте Хансен, Эмили Коппел, Альберт Виндинг
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
81 мин
  
Сбор в мире:
$1 020 381,00
 

Однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность — создавать сновидения других людей. Попав в волшебную Страну Снов, она встречается с ее весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.

0
Касса
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
НАИВ
Купить билет
22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.