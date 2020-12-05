Творцы снов
Страна:
Дания, 2020
Премьера:
в РФ 10.12.2020
Режиссер:
Ким Хаген Йенсен, Зинк Зинк
Актеры:
Расмус Ботофт, Мартин Бух, Миа Лердам, Каролин Ведель, Дитте Хансен, Эмили Коппел, Альберт Виндинг
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
81 мин
Сбор в мире:
$1 020 381,00
Однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность — создавать сновидения других людей. Попав в волшебную Страну Снов, она встречается с ее весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.
Сегодня
|10:40
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|13:10
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Завтра
|10:40
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|Алмаз Синема
12 декабря, суббота
|10:40
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13 декабря, воскресенье
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|Алмаз Синема
|13:10
|Алмаз Синема
Сегодня
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10:40
13:10
Завтра
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|
10:40
13:10
12 декабря, суббота
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:40
13:10
13 декабря, воскресенье
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10:40
13:10
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 января, пятница 20:00
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6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽