Творцы снов

Страна: Дания, 2020

Премьера: в РФ 10.12.2020

Режиссер: Ким Хаген Йенсен, Зинк Зинк

Актеры: Расмус Ботофт, Мартин Бух, Миа Лердам, Каролин Ведель, Дитте Хансен, Эмили Коппел, Альберт Виндинг

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 81 мин

Сбор в мире: $1 020 381,00

Однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность — создавать сновидения других людей. Попав в волшебную Страну Снов, она встречается с ее весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.