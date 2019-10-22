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Три секунды

Три секунды

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 24.10.2019
 
Режиссер:
Андреа Ди Стефано
  
Актеры:
Розамунд Пайк, Ана де Армас, Юэль Киннаман, Рут Брэдли, Клайв Оуэн, Коммон, Сэм Спруэлл, Мартин МакКанн, Насир Джама, Дженна Уиллис
  
Жанр:
триллер, экшен
  
Продолжительноcть:
113 мин
  

Три секунды — время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону — его семья, свобода, жизнь.

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Расписание на все дни
0
Касса
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
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26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 600 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
The Korea
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6 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Rock Privet
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27 октября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
7Б
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1 ноября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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