Три секунды
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Андреа Ди Стефано
Актеры:
Розамунд Пайк, Ана де Армас, Юэль Киннаман, Рут Брэдли, Клайв Оуэн, Коммон, Сэм Спруэлл, Мартин МакКанн, Насир Джама, Дженна Уиллис
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
113 мин
Три секунды — время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону — его семья, свобода, жизнь.
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽