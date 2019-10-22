Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Андреа Ди Стефано

Актеры: Розамунд Пайк, Ана де Армас, Юэль Киннаман, Рут Брэдли, Клайв Оуэн, Коммон, Сэм Спруэлл, Мартин МакКанн, Насир Джама, Дженна Уиллис

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 113 мин

Три секунды — время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону — его семья, свобода, жизнь.