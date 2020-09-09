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TheatreHD: Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи

TheatreHD: Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи

Страна:
Франция, 2020
 
Премьера:
в РФ 16.09.2020
 
Режиссер:
Пьер-Юбер Мартен
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера. Масштабная ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника. Он ценил живопись больше других искусств, а с помощью исследования окружающего мира — «науки живописи», как Леонардо называл свой метод, — художник ставил амбициозную цель передать в искусстве саму жизнь. Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии по Лувру, которая даст новое понимание художественного видения и живописной техники Леонардо.

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Касса
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Революция
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19 сентября, суббота 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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