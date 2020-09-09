TheatreHD: Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи

Страна: Франция, 2020

Премьера: в РФ 16.09.2020

Режиссер: Пьер-Юбер Мартен

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Жанр: документальный

Продолжительноcть: 90 мин

Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера. Масштабная ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника. Он ценил живопись больше других искусств, а с помощью исследования окружающего мира — «науки живописи», как Леонардо называл свой метод, — художник ставил амбициозную цель передать в искусстве саму жизнь. Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии по Лувру, которая даст новое понимание художественного видения и живописной техники Леонардо.