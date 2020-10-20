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TheatreHD: Дядя Ваня

TheatreHD: Дядя Ваня

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 27.10.2020
 
Режиссер:
Иэн Риксон
  
Актеры:
Тоби Джонс, Ричард Армитидж, Роджер Аллам, Эми Лу Вуд, Розалинд Элиазар, Дервла Моллой, Питер Уайт, Анна Колдер Маршалл
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
155 мин
  

Превосходные британские актеры, тончайшие переливы чувств, мастерское превращение сценического действия в экранное — всё это отличает первый спектакль, снятый в посткарантинной Великобритании для показа в кинотеатрах. «Сценам из деревенской жизни» — такой подзаголовок Чехов дал своей печальной комедии – больше ста лет, однако пьеса по-прежнему остаётся одной из самых востребованных во всём театральном мире. Не удивительно: в истории дяди Вани — Ивана Петровича Войницкого, скромно живущего в усадьбе покойной сестры — есть все слагаемые пронзительной драмы. И трагически безответная любовь: дяди Вани — к красавице Елене Андреевне, новой жене зятя — профессора Серебрякова, племянницы Сони — к доктору Астрову. И сжигающая изнутри ревность Вани к снобу, выскочке и успешному бездарю Серебрякову. И безбрежная грусть о скоротечности жизни. И нежный юмор. Да, впрочем, чего только у Чехова нет — настоящая энциклопедия не деревенской, но универсальной человеческой жизни. Новый спектакль поставлен Иэном Риксоном по тексту, адаптированному отличным ирландским режиссёром и драматургом, лауреатом премии Оливье Конором Макферсоном, с чутким вниманием к первоисточнику и замечательной лёгкостью. Театр Гарольда Пинтера в Вест-Энде, где шёл спектакль, до 2011-го года назывался Театром Комедии — и Риксон прекрасно транслирует особый трагедийный комизм Чехова. На сцене собран великолепный актёрский ансамбль. В заглавной роли — характерный актер Тоби Джонс — смешной, странный, способный быть и очаровательным, и отталкивающим; на его счету больше ста киноролей, он востребован и Голливудом, и независимым авторским кинематографом; среди недавних появлений Джонса на экране — «Первая корова» и «Мой создатель». Ричард Армитидж, известный по кинотрилогии Питера Джексона «Хоббит» и сериалам «Север и Юг» и «Робин Гуд», играет Астрова, а Роджер Аллам — Серебрякова. Роль Елены Андреевны отдана новой приме британской сцены Розалинд Элиазар, Соню играет звезда сериала «Половое воспитание» Эми Лу Вуд — и эта работа стала для Вуд абсолютным прорывом.

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 ₽  Билеты: 400 ₽
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 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
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