TheatreHD: Дядя Ваня

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 27.10.2020

Режиссер: Иэн Риксон

Актеры: Тоби Джонс, Ричард Армитидж, Роджер Аллам, Эми Лу Вуд, Розалинд Элиазар, Дервла Моллой, Питер Уайт, Анна Колдер Маршалл

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 155 мин

Превосходные британские актеры, тончайшие переливы чувств, мастерское превращение сценического действия в экранное — всё это отличает первый спектакль, снятый в посткарантинной Великобритании для показа в кинотеатрах. «Сценам из деревенской жизни» — такой подзаголовок Чехов дал своей печальной комедии – больше ста лет, однако пьеса по-прежнему остаётся одной из самых востребованных во всём театральном мире. Не удивительно: в истории дяди Вани — Ивана Петровича Войницкого, скромно живущего в усадьбе покойной сестры — есть все слагаемые пронзительной драмы. И трагически безответная любовь: дяди Вани — к красавице Елене Андреевне, новой жене зятя — профессора Серебрякова, племянницы Сони — к доктору Астрову. И сжигающая изнутри ревность Вани к снобу, выскочке и успешному бездарю Серебрякову. И безбрежная грусть о скоротечности жизни. И нежный юмор. Да, впрочем, чего только у Чехова нет — настоящая энциклопедия не деревенской, но универсальной человеческой жизни. Новый спектакль поставлен Иэном Риксоном по тексту, адаптированному отличным ирландским режиссёром и драматургом, лауреатом премии Оливье Конором Макферсоном, с чутким вниманием к первоисточнику и замечательной лёгкостью. Театр Гарольда Пинтера в Вест-Энде, где шёл спектакль, до 2011-го года назывался Театром Комедии — и Риксон прекрасно транслирует особый трагедийный комизм Чехова. На сцене собран великолепный актёрский ансамбль. В заглавной роли — характерный актер Тоби Джонс — смешной, странный, способный быть и очаровательным, и отталкивающим; на его счету больше ста киноролей, он востребован и Голливудом, и независимым авторским кинематографом; среди недавних появлений Джонса на экране — «Первая корова» и «Мой создатель». Ричард Армитидж, известный по кинотрилогии Питера Джексона «Хоббит» и сериалам «Север и Юг» и «Робин Гуд», играет Астрова, а Роджер Аллам — Серебрякова. Роль Елены Андреевны отдана новой приме британской сцены Розалинд Элиазар, Соню играет звезда сериала «Половое воспитание» Эми Лу Вуд — и эта работа стала для Вуд абсолютным прорывом.