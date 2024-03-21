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Территория зла

Территория зла

Премьера:
21.03.2024
 
Режиссер:
Уилльям Юбанк
  
Актеры:
Расселл Кроу, Лиам Хемсворт, Майло Вентимилья, Дэниел МакФерсон, Люк Хемсворт, Рики Уиттл, Ганнер Райт, Роберт Рабия, Чика Икогве, Джоуи Виейра
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  

Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.

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