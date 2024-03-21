Территория зла
Премьера:
21.03.2024
Режиссер:
Уилльям Юбанк
Актеры:
Расселл Кроу, Лиам Хемсворт, Майло Вентимилья, Дэниел МакФерсон, Люк Хемсворт, Рики Уиттл, Ганнер Райт, Роберт Рабия, Чика Икогве, Джоуи Виейра
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
114 минуты
Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.
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