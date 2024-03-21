Территория зла

Премьера: 21.03.2024

Режиссер: Уилльям Юбанк

Актеры: Расселл Кроу, Лиам Хемсворт, Майло Вентимилья, Дэниел МакФерсон, Люк Хемсворт, Рики Уиттл, Ганнер Райт, Роберт Рабия, Чика Икогве, Джоуи Виейра

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 114 минуты

Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.