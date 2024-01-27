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Супер Крылья. Фильм

Супер Крылья. Фильм

Премьера:
15.02.2024
 
Режиссер:
Цай Сяоцин, Цай Дунцин
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Самое большое приключение отважного самолета-трансформера по имени Джетт и его команды. Их миссия — помогать людям по всему миру. Новый коварный противник жаждет повергнуть Землю в хаос. С этой целью он насылает на мегаполисы своих продвинутых роботов, а остановить его могут только наши герои и их суперсмелость, суперскорость и супердружба.

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Касса
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