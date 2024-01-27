Супер Крылья. Фильм

Премьера: 15.02.2024

Режиссер: Цай Сяоцин, Цай Дунцин

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 90 минут

Самое большое приключение отважного самолета-трансформера по имени Джетт и его команды. Их миссия — помогать людям по всему миру. Новый коварный противник жаждет повергнуть Землю в хаос. С этой целью он насылает на мегаполисы своих продвинутых роботов, а остановить его могут только наши герои и их суперсмелость, суперскорость и супердружба.