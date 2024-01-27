Супер Крылья. Фильм
Премьера:
15.02.2024
Режиссер:
Цай Сяоцин, Цай Дунцин
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
90 минут
Самое большое приключение отважного самолета-трансформера по имени Джетт и его команды. Их миссия — помогать людям по всему миру. Новый коварный противник жаждет повергнуть Землю в хаос. С этой целью он насылает на мегаполисы своих продвинутых роботов, а остановить его могут только наши герои и их суперсмелость, суперскорость и супердружба.
Сегодня
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
3 - 14 февраля
19 августа - 13 февраля 2023
27 января - 13 февраля
18 января - 15 февраля
4 мая - 17 февраля 2023
8 - 14 февраля