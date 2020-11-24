Страна грез

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 26.11.2020

Режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит

Актеры: Марго Робби, Трэвис Фиммел, Гаррет Хедлунд, Керри Кондон, Финн Коул, Лола Керк, Дэрби Кэмп, Ханс Кристофер, Грэйсон Берри, Джинджер Т. Рекс

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 98 мин

1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.