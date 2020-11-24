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Страна грез

Страна грез

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.11.2020
 
Режиссер:
Майлз Джорис-Пейрафит
  
Актеры:
Марго Робби, Трэвис Фиммел, Гаррет Хедлунд, Керри Кондон, Финн Коул, Лола Керк, Дэрби Кэмп, Ханс Кристофер, Грэйсон Берри, Джинджер Т. Рекс
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.

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Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Биртман
Купить билет
27 ноября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Трофим
Купить билет
7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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