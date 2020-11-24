Страна грез
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 26.11.2020
Режиссер:
Майлз Джорис-Пейрафит
Актеры:
Марго Робби, Трэвис Фиммел, Гаррет Хедлунд, Керри Кондон, Финн Коул, Лола Керк, Дэрби Кэмп, Ханс Кристофер, Грэйсон Берри, Джинджер Т. Рекс
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
98 мин
1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.
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29 ноября, воскресенье
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30 ноября, понедельник
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2 декабря, среда
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₽ Билеты: 1000-2500 ₽
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₽ Билеты: 700 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
27 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽