Сокровища партизанского леса

Премьера: 04.05.2023

Режиссер: Юрий Ильин

Актеры: Андрей Межулис, Евгений Данчевский, Руслан Ягудин, Михаил Станкевич, Андрей Харенко, Александр Печенин, Елена Захарова, Василиса Немцова, Петр Нечипоренко, Андрей Трушин, Максим Емельянов

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 102 минуты

В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан. Сумеют ли брат и сестра это сделать, зрители узнают, посмотрев это фильм.