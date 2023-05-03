Сокровища партизанского леса
Премьера:
04.05.2023
Режиссер:
Юрий Ильин
Актеры:
Андрей Межулис, Евгений Данчевский, Руслан Ягудин, Михаил Станкевич, Андрей Харенко, Александр Печенин, Елена Захарова, Василиса Немцова, Петр Нечипоренко, Андрей Трушин, Максим Емельянов
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
102 минуты
В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан. Сумеют ли брат и сестра это сделать, зрители узнают, посмотрев это фильм.
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