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Сипсик

Сипсик

Страна:
Эстония, Дания, 2020
 
Премьера:
в РФ 22.07.2021
 
Режиссер:
Мелис Арулепп, Карстен Килерих
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, детский
  
Продолжительноcть:
73 мин
  

Руби скоро будет шесть лет, и она очень довольна тем, как устроена ее жизнь. Но однажды неожиданно выясняется, что ее старший брат Марк должен пойти в школу, а, значит, им с Руби придется расстаться. Это очень печалит Руби. Чтобы утешить сестру, Марк делает для нее тряпичную куклу. Сипсик оказывается не простой куклой: он оживает и постепенно становится главным товарищем Руби во всех ее играх, на которые Марк теперь смотрит свысока. Вместе Руби и Сипсику предстоит пережить множество увлекательных приключений, а брату Марку, чтобы вернуть доверие сестры, однажды придется вспомнить свою детскую веру в чудеса.

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