Сипсик
Страна:
Эстония, Дания, 2020
Премьера:
в РФ 22.07.2021
Режиссер:
Мелис Арулепп, Карстен Килерих
Актеры:
Жанр:
мультфильм, детский
Продолжительноcть:
73 мин
Руби скоро будет шесть лет, и она очень довольна тем, как устроена ее жизнь. Но однажды неожиданно выясняется, что ее старший брат Марк должен пойти в школу, а, значит, им с Руби придется расстаться. Это очень печалит Руби. Чтобы утешить сестру, Марк делает для нее тряпичную куклу. Сипсик оказывается не простой куклой: он оживает и постепенно становится главным товарищем Руби во всех ее играх, на которые Марк теперь смотрит свысока. Вместе Руби и Сипсику предстоит пережить множество увлекательных приключений, а брату Марку, чтобы вернуть доверие сестры, однажды придется вспомнить свою детскую веру в чудеса.
Сегодня
|12:25
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Завтра
|12:25
|Алмаз Синема
24 июля, суббота
|10:40
|Алмаз Синема
25 июля, воскресенье
|10:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
24 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:40
25 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:40
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 июля - 21 августа
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽