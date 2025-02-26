Ровные стены и пол: поможет «Перестройка»

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Рассказываем, почему важно выравнивать пол и стены в квартире, и как это поможет сэкономить в дальнейшем.

Основу ремонта составляют предварительные «грязные» работы, без качественного проведения которых невозможно в дальнейшем провести чистовую отделку.

– Профессионально выполненная черновая отделка избавит от многих проблем в дальнейшем и сэкономит средства, – считает руководитель компании «Перестройка» Алексей Серегин.

Компания «Перестройка» уже более 6 лет занимается механизированной штукатуркой и полусухой стяжкой пола, которые составляют основу проведения черновых работ.

– Алексей, расскажите, что такое полусухая стяжка? Для чего ее делают?

– Для выравнивания поверхности пола. С помощью полусухой стяжки получается качественно сформировать поверхность возле труб и любых отверстий, а также в местах, где есть уклон. Методика направлена не только на снижение трудоемкости работ, но и на существенное уменьшение их стоимости.

– Многие скажут – зачем нужно выравнивать пол, он и так ровный?

– Ошибочное мнение, что выравнивать пол не обязательно. Кажется, положил сверху ламинат – и все. Но потом жильцы начинают сталкиваться с тем, что покрытие растрескивается, появляются скрипы, провалы, а в санузлах могут плохо работать сантехнические приборы.

– Для каких помещений подходит полусухая стяжка? Плюсы этого метода?

– Для любых – квартир, домов, торговых центров, производственных цехов, складов, промышленных площадок.

К плюсам можно отнести:

Быстрое схватывание уложенного раствора. 24 часа – и можно спокойно ходить по полу!

Сниженная трудоемкость и экономия средств. Процесс полностью механизирован. Выравнивание полов в доме можно провести за один день. Это в четыре раза быстрее, чем при ручном методе.

Отсутствие усадки и растрескивания. В смесь добавляется фиброволокно, которое выступает как армирующий каркас и обеспечивает высокую механическую прочность цементно-песочного монолита.

Не нужно дополнительное выравнивание, только шлифовка, которая уплотняет верхний слой, сделав его еще более прочным.

Исключены протечки. Минимальное содержание воды в составе смеси исключает ее просачивание на нижние этажи.

Все операции по подготовке раствора можно проводить вне помещения. Это исключает любые шумы, образование значительного количества пыли и грязи. Укладка смеси также происходит достаточно аккуратно.

– Что делается вначале? Стены или пол?

– Это не принципиально. Можно делать сначала как пол, так и стены.

– Механизированная штукатурка для стен – сейчас очень популярный метод. Чем он хорош?

Это более однородная смесь, насыщенная кислородом.

Скорость выполнения работ в 4-5 раз выше по сравнению с ручной.

Смеси дешевле, чем аналогичные составы для ручной шпаклевки.

Значительно сокращается расход материалов.

За один раз удается оштукатурить значительную площадь.

Состав подается под высоким давлением, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, исключая впоследствии образование трещин.

Исключены ошибки в процессе приготовления смеси: она делается по рецепту, заложенному программой.

Возможность нанести штукатурку на дверные и оконные откосы.

– А нужно ли после ее нанесения шпаклевать стены?

– Мы подготавливаем поверхности (глянцевание) под оклейку плотными флизелиновыми или виниловыми обоями. Дополнительно зашпаклевать нужно поверхность, если на ней планируются фотообои, декоративная штукатурка или покраска.

Чтобы сделать качественный ремонт в квартире и не наткнуться на мошенников, нужно знать все важные аспекты работ, в том числе строительные нормы и правила. Сотрудничать с компанией «Перестройка» надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – профессионалы высочайшего уровня. Обращайтесь, и ремонт будет радовать вас многие годы.



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