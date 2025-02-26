УПК и практика: как это было в 90-е

Кадры из фильма «Учебно-производственный комбинат для школьников». 1996 год.

Школьники, родившиеся в СССР в 80-е, были последними, кто в условиях рыночной экономики нес трудовую повинность на пришкольном участке, и одними из первых, кто уже пытался освоить языки программирования.

Поучился? Потрудись!

Летняя практика была хороша только одним – сюда можно было приходить одетым во что угодно: от уже отмененной в то время школьной формы, которую многие школяры использовали в качестве рабочей одежды, до спортивных трико. Остальное было, несмотря на девяностые, наследием СССР, то есть тяжелым и неоплачиваемым детским трудом в условиях асфальтированного школьного двора.

Своими школьными воспоминаниями делится Евгений Сидельник, 44 года, руководитель торгового отдела:

Евгений – В начале девяностых я учился в тульской общеобразовательной средней школе № 56. В те годы, вероятно, школам особенно не хватало рабочих рук, а поэтому для всех семиклассников была введена особая трудовая повинность – обязательная летняя практика на пришкольном участке.

Летняя школьная практика начиналась в июне и длилась две недели, школьников использовали как специалистов широкого профиля – на общественных началах.

– Нам говорили, что практика – это обязательное условие для перехода в восьмой класс, что без отметки о пройденной практике учебников в школьной библиотеке нам не выдадут. И даже в дневниках была соответствующая графа с таким названием! Оценки за практику в дневники выставляла наша развеселая биологичка Татьяна Ильинична Петрушина. Когда мы с другом интересовались у нее, можно ли будет, выполнив обозначенный фронт работ, пораньше уйти домой, она улыбалась и говорила свою коронную фразочку: «Любопытство – не порок, но большое свинство!».

Пока девочки занимались прополкой цветов и пересадкой растений в школьном кабинете биологии, мы с одноклассниками были заняты поливом. Специально, чтобы не носить грязь с улицы, нам открывали кран у «черного» входа сбоку от школы. Участок для полива был у Татьяны Ильиничны как на ладони – кабинет биологии окнами выходил прямо на него. Так что филонить не было ни малейшей возможности – зоркий педагог всегда видел, на каком этапе находилась наша работа… При том, что мы с братом ежегодно на каникулах ездили в село Яковцево, помню, что общественные работы проходили у нас без особого энтузиазма.

ЭВМ для всех и каждого!

Но школа в девяностые не только забирала свободное время учеников, но и обучала их востребованным тогда профессиям.

– Мы с другом решили осваивать перспективную специальность с модным названием «оператор ЭВМ» (электронно-вычислительных машин). Однако даже и не припомню, чтобы нас подпустили к компьютерам фирмы IBM, которым на базе нашего УПК (учебно-производственного комбината) был отведен целый класс!

В девяностые новые модели ПК (персональных компьютеров) стоили недешево и были редкостью. Поэтому компьютерный класс в любой школе имел несколько степеней защиты решетками и сигнализацией, а на входе в него разве что не сидел вооруженный охранник.

– Мы ходили на занятия в отдельный день и всякий раз надеялись, что поработаем на настоящих компьютерах. Но в итоге все свелось к рисованию блок-схем с прямоугольниками и ромбами, а также к игре в Тетрис – великими компьютерщиками мы с другом так и не стали. Зато, когда перед родителями встал выбор – купить нам с братом игровую приставку «Денди» или простой отечественный компьютер ZX Spectrum, – предпочтение отдали последнему варианту. Я честно пытался написать для него какую-нибудь программу, но играть в игры на нем было куда интереснее!

От тех компьютеров, которые стояли в УПК, наш «Спектрум» отличался отсутствием дисковода – игры и программы загружались на него не дискетами, а кассетами с записанными на них специфическими звуками, напоминавшими писк и скрип. Иногда для загрузки игры требовалось 10-15 минут слушать эти самые «скрипы». Порой игра не прогружалась или висла, и тогда нам приходилось все начинать заново…

справка

Как УПК помогал в профориентации

Учебно-производственные комбинаты (УПК) вошли в жизнь советских школьников с середины 70-х.

На занятиях в УПК школьников обучали основам какой-либо рабочей профессии – от водителя грузового автомобиля и оператора ЭВМ до слесаря и токаря с разрядом. Комбинаты располагались в отдельных от школ зданиях, и перечень предлагаемых старшеклассникам специальностей зависел от возможностей самого УПК.

Предмет был обязательным, на него, как правило, выделялся отдельный день, а сведения о результатах обучения проставлялись сначала в дневниках, а затем и в аттестатах. В конце девяностых порядок обучения в комбинатах был изменен, и УПК убрали из списка обязательных дисциплин.

Знаете ли вы, что…

…самыми популярными специальностями среди мальчиков были автослесарь и оператор ЭВМ, а среди девочек – санитарка и порт­ниха.

…в конце девятого класса каждый ученик должен был проходить практику на предприятии согласно своей профориентации.