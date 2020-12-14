Самый Новый год!

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 17.12.2020

Режиссер: Антонина Руже

Актеры: Роман Курцын, Алина Алексеева, Елизавета Кононова, Ксения Радченко, Иван Макаревич, Владимир Сычев, Наталья Щукина, Антон Шурцов, Артем Костюнев, Юлия Серина

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 80 мин

У Саши три проблемы: первая — его девушка Оля хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам; вторая — его родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа (потому что Саша чистит уши собакам) и третья — он не нравится Олиной маме, потому что... да, вы угадали, потому что он чистит уши собакам. В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома и продолжают давить на его. Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете и думает о том, «чтобы провалиться куда-нибудь отсюда». Но иногда, новогодние желания сбываются, и, нажав на смыв, Саша оказывается... в квартире своих родителей. И на дворе 31 декабря 1992 года…