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Самый Новый год!

Самый Новый год!

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 17.12.2020
 
Режиссер:
Антонина Руже
  
Актеры:
Роман Курцын, Алина Алексеева, Елизавета Кононова, Ксения Радченко, Иван Макаревич, Владимир Сычев, Наталья Щукина, Антон Шурцов, Артем Костюнев, Юлия Серина
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

У Саши три проблемы: первая — его девушка Оля хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам; вторая — его родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа (потому что Саша чистит уши собакам) и третья — он не нравится Олиной маме, потому что... да, вы угадали, потому что он чистит уши собакам. В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома и продолжают давить на его. Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете и думает о том, «чтобы провалиться куда-нибудь отсюда». Но иногда, новогодние желания сбываются, и, нажав на смыв, Саша оказывается... в квартире своих родителей. И на дворе 31 декабря 1992 года…

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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Mgzavrebi
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7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вера Снежная
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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