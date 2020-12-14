Самый Новый год!
У Саши три проблемы: первая — его девушка Оля хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам; вторая — его родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа (потому что Саша чистит уши собакам) и третья — он не нравится Олиной маме, потому что... да, вы угадали, потому что он чистит уши собакам. В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома и продолжают давить на его. Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете и думает о том, «чтобы провалиться куда-нибудь отсюда». Но иногда, новогодние желания сбываются, и, нажав на смыв, Саша оказывается... в квартире своих родителей. И на дворе 31 декабря 1992 года…
|18:20
|Алмаз Синема
|18:20
|Алмаз Синема
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18:20
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18:20