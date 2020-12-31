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С днем смерти

С днем смерти

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 07.01.2021
 
Режиссер:
Даррен Линн Боусман
  
Актеры:
Мэгги Кью, Люк Хемсворт, Александра Эссоу, Кэт Ингкарат, Келли Б. Джонс, Каледония Берр, Чатчаваи Камонсакпитак, Сахапум Тотрунгсуп, Танапат Сингамрат, Оливер Пол Барри
  
Жанр:
ужасы, детектив
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,57
          
 

После ночи на райском острове супруги Кристин и Нейл просыпаются в номере, понимая, что абсолютно ничего не помнят. Они находят видеозапись, на которой Нейл собственными руками убивает и хоронит Кристин. Чем больше они узнают о каждом своем шаге, тем ближе приближаются к шокирующему финалу. Им придется столкнуться лицом к лицу с потусторонним злом и страшными тайнами острова.

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00:15 Алмаз Синема
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Расписание на все дни
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 600-800 ₽
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12 февраля, пятница 18:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мастер и Маргарита
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8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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