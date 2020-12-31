С днем смерти
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 07.01.2021
Режиссер:
Даррен Линн Боусман
Актеры:
Мэгги Кью, Люк Хемсворт, Александра Эссоу, Кэт Ингкарат, Келли Б. Джонс, Каледония Берр, Чатчаваи Камонсакпитак, Сахапум Тотрунгсуп, Танапат Сингамрат, Оливер Пол Барри
Жанр:
ужасы, детектив
Продолжительноcть:
94 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,57
После ночи на райском острове супруги Кристин и Нейл просыпаются в номере, понимая, что абсолютно ничего не помнят. Они находят видеозапись, на которой Нейл собственными руками убивает и хоронит Кристин. Чем больше они узнают о каждом своем шаге, тем ближе приближаются к шокирующему финалу. Им придется столкнуться лицом к лицу с потусторонним злом и страшными тайнами острова.
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20 февраля, суббота 19:00
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12 февраля, пятница 18:00
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