С днем смерти

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 07.01.2021

Режиссер: Даррен Линн Боусман

Актеры: Мэгги Кью, Люк Хемсворт, Александра Эссоу, Кэт Ингкарат, Келли Б. Джонс, Каледония Берр, Чатчаваи Камонсакпитак, Сахапум Тотрунгсуп, Танапат Сингамрат, Оливер Пол Барри

Жанр: ужасы, детектив

Продолжительноcть: 94 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,57

После ночи на райском острове супруги Кристин и Нейл просыпаются в номере, понимая, что абсолютно ничего не помнят. Они находят видеозапись, на которой Нейл собственными руками убивает и хоронит Кристин. Чем больше они узнают о каждом своем шаге, тем ближе приближаются к шокирующему финалу. Им придется столкнуться лицом к лицу с потусторонним злом и страшными тайнами острова.