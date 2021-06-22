Рок Дог 2
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 24.06.2021
Режиссер:
Марк Балдо
Актеры:
Никита Пресняков, Валя Карнавал, Агата Муцениеце
Жанр:
детский, музыкальный, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются! Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться сами собой, когда их имена будут на устах всего мира? Новые приключения станут еще более веселыми, интересными и громкими!
Сегодня
|10:45
|Алмаз Синема
|16:20
|Алмаз Синема
Завтра
|11:50
|Алмаз Синема
|15:25
|Алмаз Синема
26 июня, суббота
|11:50
|Алмаз Синема
|15:25
|Алмаз Синема
27 июня, воскресенье
|11:50
|Алмаз Синема
|15:25
|Алмаз Синема
28 июня, понедельник
|11:50
|Алмаз Синема
|15:25
|Алмаз Синема
29 июня, вторник
|11:50
|Алмаз Синема
|15:25
|Алмаз Синема
30 июня, среда
|11:50
|Алмаз Синема
|15:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:45
16:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
15:25
26 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
11:50
15:25
27 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:50
15:25
28 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:50
15:25
29 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
11:50
15:25
30 июня, среда
|Алмаз Синема
|
11:50
15:25
24 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽