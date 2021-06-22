Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 24.06.2021

Режиссер: Марк Балдо

Актеры: Никита Пресняков, Валя Карнавал, Агата Муцениеце

Жанр: детский, музыкальный, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 90 мин

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются! Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться сами собой, когда их имена будут на устах всего мира? Новые приключения станут еще более веселыми, интересными и громкими!