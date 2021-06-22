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Рок Дог 2

Рок Дог 2

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 24.06.2021
 
Режиссер:
Марк Балдо
  
Актеры:
Никита Пресняков, Валя Карнавал, Агата Муцениеце
  
Жанр:
детский, музыкальный, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются! Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться сами собой, когда их имена будут на устах всего мира? Новые приключения станут еще более веселыми, интересными и громкими!

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