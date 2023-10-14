Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге

Страна: Россия

Премьера: 11.10.2011

Режиссер: Брайан Лардж

Актеры: Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский

Жанр: Мюзикл

Продолжительноcть: 90 минут

Американская королева оперы Рене Флеминг и всемирно признанный российский баритон Дмитрий Хворостовский побывают в самых удивительных уголках города Санкт-Петербурга. Они проведут нас по Северной Венеции и выступят в Танцевальном зале Петергофского дворца, в Белом зале и уникальном театре Юсуповского дворца, где среди барочных декораций они исполнят оперные дуэты и арии великих русских композиторов.