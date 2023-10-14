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Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге

Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге

Страна:
Россия
 
Премьера:
11.10.2011
 
Режиссер:
Брайан Лардж
  
Актеры:
Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский
  
Жанр:
Мюзикл
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Американская королева оперы Рене Флеминг и всемирно признанный российский баритон Дмитрий Хворостовский побывают в самых удивительных уголках города Санкт-Петербурга. Они проведут нас по Северной Венеции и выступят в Танцевальном зале Петергофского дворца, в Белом зале и уникальном театре Юсуповского дворца, где среди барочных декораций они исполнят оперные дуэты и арии великих русских композиторов.

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