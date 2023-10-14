Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
Страна:
Россия
Премьера:
11.10.2011
Режиссер:
Брайан Лардж
Актеры:
Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский
Жанр:
Мюзикл
Продолжительноcть:
90 минут
Американская королева оперы Рене Флеминг и всемирно признанный российский баритон Дмитрий Хворостовский побывают в самых удивительных уголках города Санкт-Петербурга. Они проведут нас по Северной Венеции и выступят в Танцевальном зале Петергофского дворца, в Белом зале и уникальном театре Юсуповского дворца, где среди барочных декораций они исполнят оперные дуэты и арии великих русских композиторов.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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