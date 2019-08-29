Страна: Япония, 2019

Премьера: в РФ 12.09.2019

Режиссер: Хироюки Имаиси

Актеры: Арата Фурута, Нобуюки Хияма, Тэцу Инада, Кэндо Кобаяси, Кацуюки Кониси, Ами Косимидзу, Рикия Кояма, Таитэн Кусуноки, Кэнъити Мацуяма, Масато Сакаи

Жанр: аниме, фантастика, семейный

Продолжительноcть: 111 мин

Гало и спасатели из пожарного департамента сталкиваются с группой мутантов, которые способны контролировать пламя и теперь угрожают всему человечеству.