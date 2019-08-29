Промар
Страна:
Япония, 2019
Премьера:
в РФ 12.09.2019
Режиссер:
Хироюки Имаиси
Актеры:
Арата Фурута, Нобуюки Хияма, Тэцу Инада, Кэндо Кобаяси, Кацуюки Кониси, Ами Косимидзу, Рикия Кояма, Таитэн Кусуноки, Кэнъити Мацуяма, Масато Сакаи
Жанр:
аниме, фантастика, семейный
Продолжительноcть:
111 мин
Гало и спасатели из пожарного департамента сталкиваются с группой мутантов, которые способны контролировать пламя и теперь угрожают всему человечеству.
Сегодня
|16:05
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Завтра
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14 сентября, суббота
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15 сентября, воскресенье
|16:05
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16 сентября, понедельник
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17 сентября, вторник
|16:05
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18 сентября, среда
|16:05
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