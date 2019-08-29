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Промар

Промар

Страна:
Япония, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.09.2019
 
Режиссер:
Хироюки Имаиси
  
Актеры:
Арата Фурута, Нобуюки Хияма, Тэцу Инада, Кэндо Кобаяси, Кацуюки Кониси, Ами Косимидзу, Рикия Кояма, Таитэн Кусуноки, Кэнъити Мацуяма, Масато Сакаи
  
Жанр:
аниме, фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
111 мин
  

Гало и спасатели из пожарного департамента сталкиваются с группой мутантов, которые способны контролировать пламя и теперь угрожают всему человечеству.

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