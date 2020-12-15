афиша
афиша
Регистрация
Проклятие Лауры: Завещание

Проклятие Лауры: Завещание

Страна:
, 2020
 
Премьера:
в РФ 17.12.2020
 
Режиссер:
Тимоти Вудворд мл.
  
Актеры:
Лин Шэй, Тобин Белл, Честер Рашинг, Эрин Сандерс, Майк К. Мэннинг, Слоун Морган Сигел, Джудд Лорманд, Рэнди Дж. Гудвин, Бруклин Энн Миллер, Леа Контрерас
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
95 мин
  
Сбор в мире:
$172 722,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
4,18
          
 

Октябрь 1987 года. Крис, новенький в школе, знакомится с группой подростков, которые на протяжении нескольких лет достают пожилую женщину Эдит. Ребята уверены, что она — ведьма, и именно она виновата в исчезновении Лауры, младшей сестры их подруги. Но вскоре Эдит кончает с собой и, как вскоре выясняется, оставляет им 100 тысяч долларов, но с одним условием: деньги получит тот, кто позвонит ей на положенный в гроб телефон и продержится на линии одну минуту.

0
Касса
Биртман
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.