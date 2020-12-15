Проклятие Лауры: Завещание

Страна: , 2020

Премьера: в РФ 17.12.2020

Режиссер: Тимоти Вудворд мл.

Актеры: Лин Шэй, Тобин Белл, Честер Рашинг, Эрин Сандерс, Майк К. Мэннинг, Слоун Морган Сигел, Джудд Лорманд, Рэнди Дж. Гудвин, Бруклин Энн Миллер, Леа Контрерас

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 95 мин

Сбор в мире: $172 722,00

Рейтинг Кинопоиска: 4,18

Октябрь 1987 года. Крис, новенький в школе, знакомится с группой подростков, которые на протяжении нескольких лет достают пожилую женщину Эдит. Ребята уверены, что она — ведьма, и именно она виновата в исчезновении Лауры, младшей сестры их подруги. Но вскоре Эдит кончает с собой и, как вскоре выясняется, оставляет им 100 тысяч долларов, но с одним условием: деньги получит тот, кто позвонит ей на положенный в гроб телефон и продержится на линии одну минуту.