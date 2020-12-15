Проклятие Лауры: Завещание
Страна:
, 2020
Премьера:
в РФ 17.12.2020
Режиссер:
Тимоти Вудворд мл.
Актеры:
Лин Шэй, Тобин Белл, Честер Рашинг, Эрин Сандерс, Майк К. Мэннинг, Слоун Морган Сигел, Джудд Лорманд, Рэнди Дж. Гудвин, Бруклин Энн Миллер, Леа Контрерас
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
95 мин
Сбор в мире:
$172 722,00
Рейтинг Кинопоиска:
4,18
Октябрь 1987 года. Крис, новенький в школе, знакомится с группой подростков, которые на протяжении нескольких лет достают пожилую женщину Эдит. Ребята уверены, что она — ведьма, и именно она виновата в исчезновении Лауры, младшей сестры их подруги. Но вскоре Эдит кончает с собой и, как вскоре выясняется, оставляет им 100 тысяч долларов, но с одним условием: деньги получит тот, кто позвонит ей на положенный в гроб телефон и продержится на линии одну минуту.
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