Призрак в доспехах

Премьера: 28.08.2025

Режиссер: Мамору Осии

Жанр: Анимационный, Боевик, Фантастика, Аниме, Криминальный

Продолжительноcть: 83 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.50

2029 год, технологии продвинулись настолько, что киборги стали обычным явлением, а человеческий мозг может напрямую подключаться к Сети. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания. Погружаясь в расследование, Мотоко начинает сомневаться в собственной идентичности и задается вопросом: что делает человека человеком?