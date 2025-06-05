Призрак в доспехах
Премьера:
28.08.2025
Режиссер:
Мамору Осии
Жанр:
Анимационный, Боевик, Фантастика, Аниме, Криминальный
Продолжительноcть:
83 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
7.50
2029 год, технологии продвинулись настолько, что киборги стали обычным явлением, а человеческий мозг может напрямую подключаться к Сети. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции выходит на след загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, способного взламывать сознания. Погружаясь в расследование, Мотоко начинает сомневаться в собственной идентичности и задается вопросом: что делает человека человеком?
Сегодня
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
