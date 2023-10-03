Повезло с братом!
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Чхве Сон Хен
Актеры:
Ли Бен Хон, Пак Чон Мин, Хан Чжи Мин, Ким Сон Рен, Пак Чжи Юн, Мун Сук, Юн Е Чон, Чо Кван У
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
120 минут
Ли Джо-ха — бывший чемпион по боксу, который никак не может найти свое место в жизни и перебивается случайными подработками. Джин Тхэ — аутист и гениальный пианист-самоучка. По иронии судьбы два столь разных человека оказываются родными братьями. Теперь им предстоит узнать друг друга. Получится ли у них стать по-настоящему близкими друзьями и кому из них действительно повезло с братом, а кому нет?
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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