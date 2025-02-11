Квартира в рассрочку без первого взноса: рассказываем, где выгодно купить недвижимость в Туле

Вам больше не нужно копить огромные суммы и ждать, пока цена на недвижимость снова поднимется, — квартира мечты в «Семейном бульваре» ближе, чем вы можете представить. Купить ее можно прямо сейчас в рассрочку* и без первого взноса!
Переплачивать проценты не нужно, копить на первоначальный взнос — тоже, вы заключаете договор и платите ежемесячный платеж 40 000 рублей.
Оставшуюся часть стоимости квартиры нужно внести до 1 ноября 2026 года. Можно использовать материнский капитал или перейти на ипотеку**.
Квартира в «Семейном бульваре» — отличное вложение в будущее. Жилой комплекс располагается в Центральном районе Тулы, близ Восточного обвода и парка «Патриот».
Название ЖК выбрано неслучайно: дворы будут просторными и благоустроенными с большим количеством деревьев и кустарников, детскими и спортивными площадками, а также местами для отдыха взрослых.
На первых этажах домов обустроят коммерческие помещения — магазины, кофейни, аптеки и пункты выдачи. А еще на территории построят детский сад.
Качество строительства тоже на высоте — хорошие стройматериалы, а именно: долговечный монолитный железобетон, стильная отделка фасадов и даже индивидуальная система очистки воды. В квартирах точно будет тепло и уютно.
Квартиры будут сдаваться с двумя типами отделки на выбор:
- Черновая. Минимальная отделка, предподготовка для дальнейшего ремонта — простор для творчества.
- Предчистовая. Промежуточный этап ремонта. В этом случае за вас уже сделают самые шумные и грязные работы, а вы сможете сразу сконцентрироваться на дизайне и наполнении.
В каждом корпусе установят восемь высокоскоростных бесшумных лифтов, чтобы вы не проводили время в ожидании.
Все узлы инженерных сетей будут выведены в подъезд, чтобы не занимать место внутри квартир. А на крыше каждого корпуса расположится котельная, которая позволит экономить на счетах за отопление.
Жить в «Семейном бульваре» будет комфортно всем. Для автолюбителей предусмотрены две многоуровневые парковки и одна гостевая. А для владельцев электромобилей будут установлены электрические зарядные станции.
Двор оснастят системой видеонаблюдения, а за порядком в домах проследят консьержи.
Первый дом ЖК «Семейный бульвар» будет сдан в конце 2027 года.
Больше подробностей о проекте — на сайте семейныйбульвар.рф.
Офис продаж: Тула, пр. Ленина, 85-а, напротив Толстовского сквера.
Тел. +7 (4872) 515-515.