Дневной рейв в кофейне
16 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет первая дневная кофейная вечеринка.
Событие состоится под электронную музыку резидентов «Октавы»:
- Rezone;
- Деш;
- Red V;
- NoiseHead.
Идею такого события привез диджей Rezone из Амстердама. Там рейв уже полюбили и оценили на Amsterdam Dance Event.
Событие, полюбившееся всему миру теперь в Туле. Возможно, здесь подобные рейвы станут традицией и будут классной и здоровой альтернативой ночным тусовкам.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
16 февраля 2025, воскресенье
13:00
17 февраля, понедельник 00:00
13 - 19 февраля
29 января - 19 февраля
6 - 19 февраля
29 декабря - 19 февраля 2024
1 октября - 22 февраля 2023