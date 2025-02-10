Дневной рейв в кофейне

16 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет первая дневная кофейная вечеринка.

Событие состоится под электронную музыку резидентов «Октавы»:

Rezone;

Деш;

Red V;

NoiseHead.

Идею такого события привез диджей Rezone из Амстердама. Там рейв уже полюбили и оценили на Amsterdam Dance Event.

Событие, полюбившееся всему миру теперь в Туле. Возможно, здесь подобные рейвы станут традицией и будут классной и здоровой альтернативой ночным тусовкам.



Вход свободный.

