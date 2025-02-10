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Дневной рейв в кофейне

Дневной рейв в кофейне

16 февраля в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет первая дневная кофейная вечеринка.

Событие состоится под электронную музыку резидентов «Октавы»: 

  • Rezone;
  • Деш;
  • Red V;
  • NoiseHead.

Идею такого события привез диджей Rezone из Амстердама. Там рейв уже полюбили и оценили на Amsterdam Dance Event.

Событие, полюбившееся всему миру теперь в Туле. Возможно, здесь подобные рейвы станут традицией и будут классной и здоровой альтернативой ночным тусовкам.

Вход свободный.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
16 февраля 2025, воскресенье
13:00
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