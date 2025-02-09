Водолеев ждет многообещающее знакомство, а Раков - выгодный контракт

Овен (21.03−20.04): На этой неделе постарайтесь завершить что-то важное. Это переходный период, и скоро у вас появятся новые задачи и откроется второе дыхание. А пока спокойно приводите дела в порядок и продолжайте пользоваться возможностями, которые дарит вам этот период. Встреча во вторник может изменить ваши планы. Это время перемен в личных отношениях, но новые знакомства не принесут тех впечатлений, которые вам гарантируют отношения с постоянными партнерами и старыми друзьями. Начиная с пятницы снимаются все ограничения, действуйте смелее.

Про деньги. Финансовое положение прочно и стабильно, так что ваше желание приобрести что-нибудь новое для себя и для дома вполне можно удовлетворить. Четверг и воскресенье — хорошие дни для совершения покупок. Однако не стоит проявлять неумеренность в развлечениях, она будет весьма ощутима для бюджета.

Про любовь. Похоже, вас будет крайне трудно застать дома. Встречи со старыми и новыми друзьями позволят узнать много интересного, но не оставят времени на личную жизнь, так что партнер может начать ревновать.

Про интим. Овнам эротические светила едва мерцают тусклым светом — совершенно не желая давать зеленый свет всем вашим желаниям и намерениям. Тех же, кто все-таки рискнет пойти против их воли, ждут, как минимум, разочарования и надолго испорченное настроение.

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Сейчас вы можете сделать свое жилое пространство домом своей мечты. Ваши идеи будут оригинальными, а работоспособность высокой. Влажные уборки в доме и стирку лучше всего осуществить в понедельник. Результаты вас порадуют. Если в доме у вас полный порядок, реализуйте давние идеи на работе, совершенствуйте проекты, с которыми работаете продолжительное время. С четверга может произойти переориентация, а с пятницы вы уже настойчиво будете заниматься новым интересным делом. Если вас беспокоит проблема лишнего веса, на этой неделе хорошо попробовать новую диету.

Про деньги. На этой неделе вам стоит ввести финансовые ограничения, так что приобретайте только самое необходимое. Самыми удачными днями для вашей карьеры будут вторник и пятница. В среду будьте осторожны, берегите свой кошелек. В субботу придется потратиться на детей.

Про любовь. Посмотрите на сложившуюся ситуацию другим взглядом, и для вас откроется много интересных моментов. Будьте терпимее к недостаткам любимого человека, такт и доброта улучшат ваши отношения.

Про интим. У Тельцов желание насладиться телом любимого человека может конкурировать с неожиданно проснувшейся брезгливостью и эстетством. Если вы не очень-то жаждете заниматься любовью со слегка потным партнером/партнершей — то устройте ему/ей баню! Да не простую, а с интимными сюрпризами!

Благоприятные дни: 10, 12; неблагоприятные: 16.

Близнецы (22.05−21.06): Ваши расходы пока явно превышают доходы, но с пятницы все вернется в накатанную колею и начнется благоприятный период для реализации новых проектов. А пока проявите терпение и доделайте то, что начали. Звезды могут стимулировать ваше желание начать процесс обучения. Это благоприятное время для общения, консультативной и рекламной деятельности. С пятницы и до конца недели уделите больше внимания домашним делам и общению с близкими. Можно делать покупки, заниматься своим внешним видом, устраивать приемы — но лучше для близких друзей.

Про деньги. Ваши планы, касающиеся бизнеса, будут одобрены и оценены по достоинству. Вам предложат выгодный договор. Ситуация сложится удачно для вас. Среда связана с финансовыми поступлениями, причем крупными.

Про любовь. Неделя начнется с вихря внутренних противоречий, норовящих совершенно лишить вас покоя и уверенности в себе. Однако любимый человек заставит вас поверить, что вы ему нужны, и вместе вы все преодолеете.

Про интим. Проблема, с которой, скорее всего, столкнутся нос к носу представители вашего зодиакального знака — это преждевременная эякуляция вашего возлюбленного. Попробуйте заранее приготовить слегка «замораживающие» средства — например, специальную смазку с ментолом и мятой… Мужчины-Близнецы будут блистать в сексуальном плане всю неделю, но особенно — 14 февраля!

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 12.

Рак (22.06−22.07): Неделя принесет много позитивных перемен и приятных впечатлений. Дела будут продвигаться без особых усилий с вашей стороны. Не перенапрягайтесь. Скоро темп вашей жизни ускорится, а пока включайте фантазию — и отдыхайте, развлекайтесь. Обстановка в коллективе будет комфортной, совместные с коллегами интересы могут выйти за рамки служебных отношений. С четверга вам захочется проявить более рациональный подход к развитию интересующих вас тем. Можно делать приобретения, не ограничивая себя в расходах — вы их легко компенсируете.

Про деньги. Во вторник у вас может появиться возможность заключить выгодные контракты, будьте дипломатичнее, и не упустите благоприятный момент. В четверг лучше не принимать окончательных решений, а спросить мнение независимых экспертов. Пятница, вероятно, порадует вас новыми денежными поступлениями.

Про любовь. Неделя вас порадует хорошим настроением и умиротворенностью. Изменение вашего облика произведет впечатление на любимого человека. Вы будете окружены вниманием и заботой, наслаждайтесь временем, проведенным вдвоем.

Про интим. Небесные светила хором сулят вполне ощутимую возможность забеременеть. Так что в зависимости от вашего желания — либо трудитесь как папа (и мама) Карло, «выстругивая» долгожданное дитя, либо и вовсе не начинайте. Дети — они же как тараканы, если захотят, так заведутся даже там, где десять раз мелком «Машенька» намазали...

Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Это время откроет для вас период активных перемен. Не исключено, что придется делать выбор, который не входил в ваши планы. Кульминация событий недели ожидается в воскресенье, но до этого вам желательно рассчитаться с долгами во всех смыслах. Не усложняйте отношения в коллективе и с начальством, даже если вас распирают амбиции или вы чувствуете свою правоту. С четверга в денежных делах наметится прогресс; вас ждет признание ваших заслуг. Планируйте на пятницу и субботу мероприятия из разряда приятных.

Про деньги. В начале недели может появиться замечательная возможность улучшить материальное положение. В четверг риск в финансовой области может быть не оправдан. В субботу вам, судя по всему, придется раскошелиться.

Про любовь. Не стоит выяснять отношения и затевать решающие разговоры. Ситуация скорее изменится к лучшему, если вы перестанете метаться и сомневаться, что сделали правильный выбор в своей личной жизни.

Про интим. Не пытайтесь спорить с судьбой. Если вам суждено стать для кого-то камнем эротического преткновения, это так или иначе случится. Даже если вы будете упираться всеми рогами и копытами. Поэтому просто наблюдайте за происходящим и веселитесь от души. В конце концов, все люди в мире постоянно меняются местами — когда-то вы были столь же забавны, сейчас еще чей-то черед.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 10.

Дева (24.08−23.09): Пятница станет поворотным днем, с которого вы почувствуете, как исчезают все ограничения и задержки, тормозившие вашу активность в течение нескольких недель. Но почти вся неделя оптимально подходит для завершения дел, наведения порядка и поиска информации, которая пригодится для реализации ваших новых планов и проектов. Перемены могут происходить и в личной жизни. Неожиданно может представиться шанс возобновить отношения. Встречи и разговоры на этой неделе могут указать вам на вашу вину в каком-то конфликте. В выходные появится прекрасная возможность ее загладить.

Про деньги. Финансы у вас в наличии будут, но затраты достаточно велики, и с этим приходится считаться. Сейчас стоит подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны позитивные новости в деловой сфере.

Про любовь. В отношениях с любимым человеком все складывается благополучно, но неровно. Постарайтесь не опережать события, запаситесь терпением, не требуйте ответа здесь и сейчас.

Про интим. Постарайтесь не давать пищу для сплетен и слухов — иначе местные кумушки будут потом долго мусолить вашу моральную неустойчивость. Если вы относитесь к породе «громкоголосых», то ради разнообразия можете покричать в подушку, одновременно стискивая ее зубами. Многим нравится.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 15.

Весы (24.09−23.10): Планируйте на четверг какое-нибудь значимое для вас мероприятие — встречу, переговоры, обсуждение с близким человеком ваших общих перспектив. Но формальное оформление союзов или соглашений лучше осуществить в пятницу. Хорошо на этой неделе работать в группе единомышленников, расширять сферу контактов и вести переговоры с дальними партнерами. Впереди неожиданные перестановки, новые предложения; и почву для всего этого лучше готовить уже сейчас. В выходные будьте осторожны во время спортивных тренировок, возможны травмы.

Про деньги. Ваше финансовое положение начинает стабилизироваться. В понедельник стоит прислушаться к мнению коллеги. Среда может принести незначительные денежные поступления. В воскресенье берегите свой кошелек, не отвечайте на подозрительные звонки.

Про любовь. В личной жизни может царить полное согласие и взаимопонимание, если только вы не будете излишне меркантильны. Но остерегайтесь в пылу страсти давать обещания, вы вряд ли сможете из выполнить. Вообще меньше говорите, больше целуйтесь.

Про интим. На этой неделе лучше всего выбирать одежду холодных тонов — иначе окружающие точно взорвутся, глядя на вас. Ведь вы нынче просто пылаете страстью, а сексуальность искрами сыплет из ваших глаз. Так может, хотя бы одежда немного спасет от перегрева тех, кто окажется с вами рядом.

Благоприятные дни: 12, 14; неблагоприятные: 15.

Скорпион (24.10−22.11): Обратите внимание на информацию, которая поступит во время встреч, переписки или собственного поиска в понедельник. Она поможет вам развить новую тему в скором будущем. Теперь пришло время организовать работу в группе единомышленников, взяв на себя решение самых сложных и ответственных вопросов. С пятницы возможно существенное продвижение в делах. В личных отношениях большое значение приобретают тонкости, нюансы. Проявляйте щедрость, делайте для любимого человека что-нибудь приятное. Лучше всего воплотить в жизнь какое-то ваше общее желание.

Про деньги. Ваши ресурсы пополнятся. В середине недели вероятно повышение заработной платы или внезапная премия, причем солидная. Вам сделают выгодное деловое предложение.

Про любовь. В ваших отношениях с любимым человеком могут произойти серьезные изменения в лучшую сторону. Вы решите быть вместе, и все преграды исчезнут. Наслаждайтесь обществом друг друга.

Про интим. Скорпионам на этой неделе гораздо больше понравится обсуждать чужие любовные подвиги, нежели свои, тем более, что у вас будет для этого повод, и не один. Кому-то из знакомых может срочно понадобиться ваш совет или консультация в качестве опытного эксперта по секс-примочкам. Постарайтесь не советовать уж слишком рискованный экстрим.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 14.

Стрелец (23.11−21.12): Не торопитесь на этой неделе ничего менять — ваше время еще не пришло. Работайте над текущими вопросами, наводите порядок в делах. Не отказывайтесь от дополнительной нагрузки, если это пойдет на пользу вашим проектам. Спокойно относитесь к тому, что придется преодолевать препятствия, убеждать партнеров или искать компромиссные решения в отношениях с близкими. В пятницу может неожиданно удачно решиться какой-то важный для вас вопрос. На выходные планируйте активный отдых, возобновляйте спортивные тренировки.

Про деньги. На этой неделе вас ожидает временное финансовое затишье. Избегайте авантюрных историй, сейчас не время менять деловых партнеров. В воскресенье вероятны незапланированные расходы на детей.

Про любовь. Отношения с любимым человеком таинственны, загадочны и непонятны для окружающих, но вас-то обоих они устраивают! Так что слушайте только свое сердце.

Про интим. Стрельцы нынче найдут свое счастье в большой толпе народа. Так что вместо того, чтобы плакаться на отсутствие секса, скорее отправляйтесь на какое-либо мероприятие. Небесные светила обещают вам, что даже если вы не найдете там того «единственного», за кем «в огонь и в воду», то уж точно отыщете еще несколько свободных «ушей»!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 10.

Козерог (22.12−20.01): Это время как нельзя лучше подходит для решения личных вопросов. Вы становитесь романтичнее, подвижнее в стремлении завоевать симпатии тех, кто вам нравится. Через неделю вас ждут сюрпризы, но именно сейчас придут первые сигналы перемен и новых возможностей. Не оставайтесь в одиночестве, не торопитесь взваливать на себя дополнительные обязанности. Подумайте, с какими вопросами и без вас справятся партнеры. В пятницу хорошо возобновлять переписку или переговоры с теми, кто от вас далеко. В выходные можно делать престижные покупки.

Про деньги. Будьте осторожны в решении определенных финансовых вопросов, вы сейчас можете рассчитывать только на собственные силы, не доверяя их никому. Расточительство в понедельник и вторник может нанести значительный урон вашему бюджету. В пятницу друзья могут спутать все ваши деловые планы.

Про любовь. Осторожность и предусмотрительность в личной жизни вам просто необходимы. Прежде чем завести роман, желательно все обдумать. Тайное может стать явным, а легкое любовное приключение рискует обернуться крупными неприятностями.

Про интим. Больше всех других частей тела вас интересуют нынче в представителях противоположного пола не что-нибудь, а... ноги. Вы способны бесконечно разглядывать ступни, любуясь их мужественностью/женственностью, сравнивая длину фаланг и даже любовно проглаживая пространство между пальцами. Впрочем, наверняка вскоре вам захочется с нежностью поцеловать эти прекрасные конечности.

Благоприятные дни: 12, 16; неблагоприятные: 11.

Водолей (21.01−19.02): Наберитесь терпения и не форсируйте события. Старайтесь эффективно справляться со своими обязанностями и накапливайте материалы для новых проектов. Ваше время на подходе. А пока находите как можно больше времени для отдыха, занимайтесь собственным здоровьем. Вторник откроет для вас новые перспективы в партнерских отношениях. Но учтите, что двойные стандарты сейчас могут сыграть с вами злую шутку. Будьте верны своим принципам, старым друзьям и партнерам — и окажетесь в выигрыше.

Про деньги. В первой половине недели возможны денежные поступления. Понедельник и вторник благоприятны для деловых встреч и сделок. В четверг лучше ничего серьезного в финансовом плане не предпринимать. В этот день в документах могут оказаться неточности, договориться будет непросто.

Про любовь. Многообещающее знакомство может произойти где-то в гостях в весьма отдаленной от обычных мест вашего обитания местности. Свидание, организованное в среду или в субботу, окажется на редкость удачным, и запомнится вам надолго.

Про интим. Вполне возможно, что человек, который раньше вам не особенно нравился, вскоре заставит вас изменить мнение о себе, и не в последнюю очередь благодаря своим способностям искусителя. В любом случае, до соития дела лучше не доводить, а вот насладиться процессом соблазнения еще как стоит!

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 13.

Рыбы (20.02−20.03): Вряд ли вам удастся отложить дела и спокойно отдохнуть на этой неделе. На работе назревают перемены. И даже если они не затрагивают вас непосредственно, общая атмосфера потребует от вас эмоционального участия в делах коллектива. В понедельник вам предстоит отвлечься на решение личных вопросов. Со вторника смело осуществляйте то, что задумали. На субботу и воскресенье планируйте развлекательные и одновременно полезные занятия, проявите заботу о своем внешнем виде — впереди вас ждет много встреч и интересного общения.

Про деньги. Постарайтесь не растрачивать все деньги в начале недели. Осознайте, что вам действительно необходимо, а с какими приобретениями стоит подождать. Не увлекайтесь развлечениями, это грозит не лучшим образом сказаться на вашем бюджете.

Про любовь. На этой неделе вы будете слишком влюбчивы и непостоянны. Будьте осторожны с новыми знакомствами, так как вам может встретиться человек, который скрывает свое истинное лицо и хочет вас использовать.

Про интим. Вы окажетесь невероятно падки на лесть и комплименты — все это происходит от неуверенности в своей привлекательности, обострившейся так некстати не так давно. Постарайтесь не поддаваться на комплименты, что недвусмысленно будут провоцировать вас на благодарность в виде ночи, проведенной вместе. Это только добавит вам ценности в глазах противоположного пола, что на самом-то деле устали от доступных женщин/мужчин.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 14.