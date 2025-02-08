В Новомосковске сотрудники теплосетей насмерть забили щенков, которые грелись в котельной

Фото из видео, присланного нашими читателями.

Со слов местной жительницы, щенков били так что кишки вылезли, собачки плакали всю ночь.

Эту шокирующую информацию нам прислали наши читатели. Наталья Миланова, проживающая в доме на ул. Мира 16, просила придать огласке случай жестокого обращения с животными.

Событие произошло 3 февраля, только сейчас она нашла возможность обратиться к людям. По ее словам, сотрудники теплосети из ЖЭКО № 1 пришли с большими лопатами и забили щенков, которые, якобы, мешали ми работать.

Собачки были ласковые, дружелюбные, их все знали, любили и подкармливали.

Как рассказала Наталья Миланова, щенков били так, что кишки вылезли, щенки плакали всю ночь и в итоге погибли: «Просим прокуратуру Новомосковска и Тулы наказать убийц животных. В 21 веке такое недопустимо!»