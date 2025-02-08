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В Новомосковске сотрудники теплосетей насмерть забили щенков, которые грелись в котельной
Фото из видео, присланного нашими читателями.

В Новомосковске сотрудники теплосетей насмерть забили щенков, которые грелись в котельной

Со слов местной жительницы, щенков били так что кишки вылезли, собачки плакали всю ночь.

Эту шокирующую информацию нам прислали наши читатели. Наталья Миланова, проживающая в доме на ул. Мира 16, просила придать огласке случай жестокого обращения с животными.

Событие произошло 3 февраля, только сейчас она нашла возможность обратиться к людям. По ее словам, сотрудники теплосети из ЖЭКО № 1 пришли с большими лопатами и забили щенков, которые, якобы, мешали ми работать.

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Собачки были ласковые, дружелюбные, их все знали, любили и подкармливали. 

Как рассказала Наталья Миланова, щенков били так, что кишки вылезли, щенки плакали всю ночь и в итоге погибли: «Просим прокуратуру Новомосковска и Тулы наказать убийц животных. В 21 веке такое недопустимо!»

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