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Утро в Туле
11 февраля: космическая «защита» и мясные валентинки

11 февраля: космическая «защита» и мясные валентинки

Доброе утро! Врываемся в новый день и читаем только хорошие новости. Поехали!

Морозно. Сегодня в Туле небо будет затянуто облаками, а температура воздуха опустится до -6 градусов днём.

Студент РАНХиГС Иван Вагнер вошел в историю как первый человек, защитивший магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции (МКС). В условиях космоса он представил свою работу, посвященную улучшению работы государственных организаций, и получил за нее высшую оценку – «отлично».

Вагнер, который также является космонавтом, провел свою защиту в рамках научной программы, подчеркивающей важность применения знаний и технологий в различных сферах, включая государственное управление. Его работа не только открывает новые горизонты для образования.

Этот шаг стал знаковым событием не только для студентов и ученых, но и для всей страны, показывая, что границы знаний и науки не ограничиваются земной атмосферой. Иван Вагнер вдохновил новое поколение исследователей и студентов стремиться к высоким целям и мечтать о космосе.

Просыпаемся вместе с Lady Gaga - Paparazzi.

В Японии, где традиционно принято дарить шоколад на День святого Валентина, появилась необычная альтернатива — мясные валентинки. Лавка Kikui Takahashi из Нагойи решила порадовать тех, кто не любит сладости, предложив оригинальные подарки из премиальной мраморной говядины.

Теперь вместо привычных конфет можно выбрать сердечки, кошачьи мордочки и цветы, сделанные из высококачественного мяса. Этот креативный подход привлек внимание как местных жителей, так и туристов, желающих удивить своих близких нестандартным подарком. 

Погрузитесь в волшебный мир зимы через нашу фотоподборку, посвященную удивительным ледяным узорам. Прозрачные кристаллы льда, сверкающие под солнечными лучами, формируют невероятные геометрические фигуры и причудливые формы, которые завораживают своей красотой и сложностью.

Морозного настроения!

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