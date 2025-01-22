  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Елена Ваенга - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Елена Ваенга

Елена Ваенга

18 февраля в Городском концертном зале пройдет концерт Елены Ваенги.

Елена Ваенга — это природная стихия, порыв и сложный характер: настоящая южанка, выросшая на севере.  Эта диалектика души видна и в музыкальных произведениях, которые Елена создает на сцене. Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих песен. Елена в интервью шутила, что, на самом деле, замужем за музыкой, и ничего с этим поделать нельзя. Но в каждой шутке, как известно, лишь доля юмора, а всё остальное - исповедь.

Кто такая Ваенга? Ответ на вопрос становится очевиден тем, кто хоть раз побывал на её концерте. Она не терпит небрежности в работе, всё должно быть доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна. 

А главное — одинакова и в жизни, и на сцене. 

Стоимость: от 2800 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
18 февраля 2025, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Дети леса
6 - 19 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Лотерея
29 января - 19 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Абсолютный хищник
13 - 19 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 22 февраля 2023
Майский
Субстанция: Идеал
10 - 19 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 19 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.